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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
4 nasadki do modelowania włosów
3 ustawienia temperatury
Jonizacja
Ta suszarka do włosów o mocy 1000 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz zapewnia delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.
Termoszczotka ma wyjątkowo dużą średnicę 38 mm. Szerokość wałka sprawia, że jest to idealne narzędzie do stylizacji pozwalające tworzyć gładkie fryzury i fale.
Ta prosta w obsłudze suszarko-lokówka łączy w sobie szczotkę do modelowania i lokówkę. Ząbki wsuwają się do wnętrza szczotki po naciśnięciu jednego przycisku, można więc z łatwością wysunąć lokówkę z włosów. Rezultat to piękne, sprężyste loki.
4.6
z 5
141
Opinie
90%
poleca ten produkt
Ania333
08/12/2023
Polska
Najlepsza
Gorąco polecam suszarkę działa rewelacyjnie na każdych włosach pomimo przetestowania innych modeli ten jest najlepszy ze wszystkich jedyna która faktycznie na stałe jest w stanie zakręcić lub wyprostować włosy prawie jak prostownicą genialna
Zalety
Skuteczna jak żadna inna
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Advanced HP8656 Odnowiona suszarko-lokówka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Advanced HP8656 Odnowiona suszarko-lokówka
Piotr Iksiński
26/03/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Wielce kontent
Córka bardzo zadowolona z prezentu, jej długie piękne włosy wymagają szczególnej dbałości.
Zalety
Jakość wykonania
Wady
Powłoka natryskiwana guma. Z czasem zaczyna być klejącą
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Advanced HP8656/00 Lokówko-suszarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Advanced HP8656/00 Lokówko-suszarka
Asiunia
10/03/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Rewelacja
Rewelacja za bardzo niską cenę. Na dzień Kobiet niesamowita.
Zalety
Same
Wady
Żadnych
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Advanced HP8656/00 Lokówko-suszarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Advanced HP8656/00 Lokówko-suszarka