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  • Większa objętość i pielęgnacja

CareSuszarko-lokówka

HP8655/00

4.6
| (141) Opinie | 90% poleca ten produkt
Większa objętość i pielęgnacja
Jednoczesne suszenie i modelowanie — nowa suszarko-lokówka Philips Care umożliwia tworzenie pięknych, naturalnych fryzur i zapewnia maksymalną pielęgnację włosów. Wyjątkowa nasadka do zwiększania objętości pozwala uzyskać objętość włosów dokładnie tam, gdzie chcesz — tuż przy nasadzie.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Suszenie włosów i pielęgnacja

Większa objętość i pielęgnacja

  • 4 nasadki do modelowania włosów

  • 3 ustawienia temperatury

  • Jonizacja

Moc 1000 W pozwala uzyskać piękne rezultaty

Moc 1000 W pozwala uzyskać piękne rezultaty

Ta suszarka do włosów o mocy 1000 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz zapewnia delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.

Termoszczotka o średnicy 38 mm zapewnia gładkie włosy

Termoszczotka o średnicy 38 mm zapewnia gładkie włosy

Termoszczotka ma wyjątkowo dużą średnicę 38 mm. Szerokość wałka sprawia, że jest to idealne narzędzie do stylizacji pozwalające tworzyć gładkie fryzury i fale.

Szczotka z wysuwanymi ząbkami zapewnia łatwe podkręcanie włosów

Szczotka z wysuwanymi ząbkami zapewnia łatwe podkręcanie włosów

Ta prosta w obsłudze suszarko-lokówka łączy w sobie szczotkę do modelowania i lokówkę. Ząbki wsuwają się do wnętrza szczotki po naciśnięciu jednego przycisku, można więc z łatwością wysunąć lokówkę z włosów. Rezultat to piękne, sprężyste loki.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

141

Opinie

90%

poleca ten produkt

08/12/2023

Polska

Polska

Najlepsza

Gorąco polecam suszarkę działa rewelacyjnie na każdych włosach pomimo przetestowania innych modeli ten jest najlepszy ze wszystkich jedyna która faktycznie na stałe jest w stanie zakręcić lub wyprostować włosy prawie jak prostownicą genialna

Zalety

Skuteczna jak żadna inna

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Advanced HP8656 Odnowiona suszarko-lokówka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Advanced HP8656 Odnowiona suszarko-lokówka

26/03/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Wielce kontent

Córka bardzo zadowolona z prezentu, jej długie piękne włosy wymagają szczególnej dbałości.

Zalety

Jakość wykonania

Wady

Powłoka natryskiwana guma. Z czasem zaczyna być klejącą

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Advanced HP8656/00 Lokówko-suszarka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Advanced HP8656/00 Lokówko-suszarka

10/03/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Rewelacja

Rewelacja za bardzo niską cenę. Na dzień Kobiet niesamowita.

Zalety

Same

Wady

Żadnych

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Advanced HP8656/00 Lokówko-suszarka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Advanced HP8656/00 Lokówko-suszarka

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie