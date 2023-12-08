Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
5 nasadek do modelowania włosów
Równomierne rozprowadzanie ciepła
Jonizacja
Ustawienie temperatury ThermoProtect
Technologia równomiernego rozprowadzania ciepła (EHD) zapewnia ochronę włosów przed przegrzaniem, a tym samym pomaga zachować ich zdrowy i lśniący wygląd.
Pielęgnacja jonowa umożliwia suszenie antystatyczne. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się włosów, pielęgnują je i wygładzają łuski włosów, nadając im większy połysk. W rezultacie włosy stają się cudownie gładkie, proste i lśniące.
Lokówko-suszarka jest wyposażona w 5 nasadek, które umożliwiają tworzenie różnych stylizacji — od naturalnie prostych włosów po wyraźne fale. Za ich pomocą można też uzyskać objętość włosów u nasady.
4.6
z 5
141
Opinie
90%
poleca ten produkt
Ania333
08/12/2023
Polska
Najlepsza
Gorąco polecam suszarkę działa rewelacyjnie na każdych włosach pomimo przetestowania innych modeli ten jest najlepszy ze wszystkich jedyna która faktycznie na stałe jest w stanie zakręcić lub wyprostować włosy prawie jak prostownicą genialna
Zalety
Skuteczna jak żadna inna
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Advanced HP8656 Odnowiona suszarko-lokówka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Advanced HP8656 Odnowiona suszarko-lokówka
Piotr Iksiński
26/03/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Wielce kontent
Córka bardzo zadowolona z prezentu, jej długie piękne włosy wymagają szczególnej dbałości.
Zalety
Jakość wykonania
Wady
Powłoka natryskiwana guma. Z czasem zaczyna być klejącą
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Advanced HP8656/00 Lokówko-suszarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Advanced HP8656/00 Lokówko-suszarka
Asiunia
10/03/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Rewelacja
Rewelacja za bardzo niską cenę. Na dzień Kobiet niesamowita.
Zalety
Same
Wady
Żadnych
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Advanced HP8656/00 Lokówko-suszarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Advanced HP8656/00 Lokówko-suszarka