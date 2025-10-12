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HP8660/00
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
EssentialCare
Funkcja kontroli temperatury ThermoProtect zapewnia optymalną temperaturę suszenia oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów. Przy identycznym, mocnym nadmuchu powietrza uzyskasz skuteczne suszenie bez niszczenia włosów.
Termoszczotka ma wyjątkowo dużą średnicę 38 mm. Szerokość wałka sprawia, że jest to idealne narzędzie do stylizacji pozwalające tworzyć gładkie fryzury i fale.
Suszarko-lokówka o mocy przepływu powietrza 650 W zapewnia delikatne suszenie i stylizację. Osiągaj wspaniałe rezultaty każdego dnia.
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