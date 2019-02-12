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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Powłoka ceramiczna z keratyną
Jonowa
800 W
3 nasadki
Po wysuszeniu włosów w 80% umieść pasmo włosów na otworze nasadki do kręcenia loków. Po naciśnięciu przycisku pasmo włosów zniknie w komorze kręcenia, gdzie zostanie wysuszone i ułożone. Uzyskasz pięknie ułożony lok o wspaniałym, naturalnym wyglądzie.
Termoszczotka o średnicy 50 mm to doskonały sposób na dodanie fryzurze objętości i blasku. Należy stosować ją na niemal suchych włosach, aby w domu uzyskać fryzurę jak po wyjściu z salonu.
Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają ich łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się gładkie, lśniące i nie puszą się.
4.3
z 5
20
Opinie
84%
poleca ten produkt
Ewelina987
12/02/2019
Polska
Zweryfikowany kupujący
Produkt godny polecenia
Lokówko-suszarkę używam 8 miesięcy i jestem z niej bardzo zadowolona. Fryzura wygląda jak po wizycie w salonie fryzjerskim.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Danuta78
06/07/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Polecam produkt w 100 procentach.
Suszarko-lokówka bardzo dobrze się sprawdza.Włosy są nawilżone,nie niszczą się.Jestem bardzo zadowolona.Loków na razie nie kręcę bo mam zbyt krótkie włosy.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
jogintiger
16/02/2017
Polska
Rewelacyjna suszarko-lokówka
Rewelacyjny produkt wysokiej jakości w niskiej cenie. Gorąco polecam Paniom z długimi lub średnio-długimi włosami. Loki-fale wychodzą rewelacyjne. Użycie szczotki jest bardzo łatwe. Efekt rewelacyjny- włosy uniesione. Sama decydujesz czy podkręcasz je w kierunku do góry czy do dołu. Jonizacja i powłoka ceramiczna z powłoka keratynowa nabłyszcza włos i dba o jego dobra kondycje. I to rzeczywiście widać :) A do tego elegancki design, dość długi kabel sieciowy co ułatwia uzytkowanie, dobrej jakości włos na szczotce... POLECAM!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka