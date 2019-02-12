ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71
  • Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości
  • Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości
  • Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości
  • Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości
  • Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości
  • Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości
  • Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości
  • Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości
  • Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości
  • Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71
  • Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości
  • Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości
  • Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości
  • Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości
  • Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości
  • Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości
  • Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości
  • Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości
  • Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości

StyleCareAutomatyczna obrotowa suszarko-lokówka

HP8668/00

4.3
| (20) Opinie | 84% poleca ten produkt
Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości
Nowa suszarko-lokówka z funkcją automatycznego obracania jest wyposażona w wyjątkową nasadkę, która zapewnia naturalnie wyglądające loki i fale, okrągłą szczotkę nadającą włosom sprężystość oraz nasadkę do delikatnego suszenia. Łagodne suszenie i stylizacja.
Poznaj wszystkie korzyści
Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości

  • Powłoka ceramiczna z keratyną

  • Jonowa

  • 800 W

  • 3 nasadki

Nasadka do automatycznego kręcenia loków pozwala uzyskać fale i miękkie loki

Nasadka do automatycznego kręcenia loków pozwala uzyskać fale i miękkie loki

Po wysuszeniu włosów w 80% umieść pasmo włosów na otworze nasadki do kręcenia loków. Po naciśnięciu przycisku pasmo włosów zniknie w komorze kręcenia, gdzie zostanie wysuszone i ułożone. Uzyskasz pięknie ułożony lok o wspaniałym, naturalnym wyglądzie.

Okrągła szczotka 50 mm zwiększa objętość włosów i ułatwia ich układanie

Okrągła szczotka 50 mm zwiększa objętość włosów i ułatwia ich układanie

Termoszczotka o średnicy 50 mm to doskonały sposób na dodanie fryzurze objętości i blasku. Należy stosować ją na niemal suchych włosach, aby w domu uzyskać fryzurę jak po wyjściu z salonu.

Zapobiega elektryzowaniu się — włosy pozostają gładkie i lśniące

Zapobiega elektryzowaniu się — włosy pozostają gładkie i lśniące

Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają ich łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się gładkie, lśniące i nie puszą się.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

20

Opinie

84%

poleca ten produkt

12/02/2019

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Produkt godny polecenia

Lokówko-suszarkę używam 8 miesięcy i jestem z niej bardzo zadowolona. Fryzura wygląda jak po wizycie w salonie fryzjerskim.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

06/07/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam produkt w 100 procentach.

Suszarko-lokówka bardzo dobrze się sprawdza.Włosy są nawilżone,nie niszczą się.Jestem bardzo zadowolona.Loków na razie nie kręcę bo mam zbyt krótkie włosy.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

16/02/2017

Polska

Polska

Rewelacyjna suszarko-lokówka

Rewelacyjny produkt wysokiej jakości w niskiej cenie. Gorąco polecam Paniom z długimi lub średnio-długimi włosami. Loki-fale wychodzą rewelacyjne. Użycie szczotki jest bardzo łatwe. Efekt rewelacyjny- włosy uniesione. Sama decydujesz czy podkręcasz je w kierunku do góry czy do dołu. Jonizacja i powłoka ceramiczna z powłoka keratynowa nabłyszcza włos i dba o jego dobra kondycje. I to rzeczywiście widać :) A do tego elegancki design, dość długi kabel sieciowy co ułatwia uzytkowanie, dobrej jakości włos na szczotce... POLECAM!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie