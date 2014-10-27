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Produkcja zakończona
Nieograniczona kreatywność, nieustanna pielęgnacja
Lokówka wielofunkcyjna firmy Philips pozwala wykazać się kreatywnością i stworzyć najmodniejszą fryzurę na każdą okazję, jednocześnie pielęgnując włosy.
6 nasadek do modelowania włosów
Temperatura 190°C
Powłoka ceramiczna
Automatyczne wyłączanie
Lokówka wielofunkcyjna firmy Philips jest wyposażona w: końcówkę 16 mm do tworzenia loczków; szczotkę nakładaną na końcówkę 16 mm w celu uzyskania dodatkowej objętości włosów; karbownicę 2 w 1 z płaskimi i karbowanymi płytkami do układania prostych i karbowanych włosów; dwie spinki do włosów ułatwiające stylizację.
Powłoka ceramiczna zapewniająca lepszą pielęgnację włosów.
Temperatura modelowania (190°C) zapewnia długotrwały efekt i minimalizuje ryzyko uszkodzenia włosów.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
5.0
z 5
11
Opinie
100%
poleca ten produkt
wszystkiebylyjuzzajete
27/10/2014
Polska
Super jakość za super cenę
Funkcja lokówki- daje ładny skręt długich włosów i trwały efekt; trochę usztywnia włosy, ale za to ma konieczności stosowania pianki, ani żadnego innego utrwalacza. Prostowanica- spełnia moje oczekiwania i nadaje włosom ładnego połysku. Nasadka na lokówkę- nie bardzo wiem, jaki efekt mogę uzyskać i jaka jest technika używania tej części urządzenia, gdyż nie ma instrukcji dołączonej do produktu. Karbownica- nie używałam i raczej nie wypróbuję (nie mój styl).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8698/00 Lokówka wielofunkcyjna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8698/00 Lokówka wielofunkcyjna
Adéla
01/03/2018
Česká republika
úžasný pomocník pro dlouhodobý styling vlasů
Tato ultralehká designová kulma v krásné tyrkysové barvě je mým skvělým pomocníkem pro vytvoření stylingu mých vlasů, který skutečně trvá! Kulma je za chviličku nahřátá a připravená k okamžitému použití. Keramický povrch nádstavců se postará o tom, aby nedošlo k poškození vlasů. Je proto vhodná pro časté použití. Nejvíce používám nádstavec pro krepování vlasů, díky kterému mám objemnou hřívu déle jak 1 týden! Po tuto dobu si vlasy ani nerozčesávám, jelikož nedochází k jejich zacuchání a vypadají skvěle jako čerstvě nakrepované. Jsem velice překvapená i z toho, že se mi nemastí vlasy a nemusím je tak často umývat jako když vlasy nakrepované nemám. S nádstavci pro tvorbu vln se ještě musím naučit pracovat, abych měla vlny pěkně jednotné a né každou jinou jako tomu bylo poprvé, když jsem si s nimi vlasy natáčela :-D Vše je uloženo v cestovní taštičce, mám tak své pomocníky kdykoliv po ruce a nemusím se obávat jejich poškození. Tuto úžasnou kulmu doporučuji všem, kteří si potrpí na stylingu svých vlasů, rádi jej obměňují a v neposlední řadě chtějí ušetřit peníze a čas za kadeřníka!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1
Natka2001
25/12/2014
Česká republika
Všestranná
Žehlička i kulma zároveň stojí za to, žehlí i kulmuje vlasy perfektně. Co se týče vln, musíte ale vědět jak na to :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1