Końcówka 16 mm i nakładana szczotka; płaskie i karbowane płytki; 2 spinki

Lokówka wielofunkcyjna firmy Philips jest wyposażona w: końcówkę 16 mm do tworzenia loczków; szczotkę nakładaną na końcówkę 16 mm w celu uzyskania dodatkowej objętości włosów; karbownicę 2 w 1 z płaskimi i karbowanymi płytkami do układania prostych i karbowanych włosów; dwie spinki do włosów ułatwiające stylizację.