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  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
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  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
  • Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie

Prestige ProSuszarka do włosów

HPS910/00

4.8
| (275) Opinie | 96% poleca ten produkt
Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie
Suszarka Philips Prestige Pro ma moc 2100 W i profesjonalny silnik AC, który osiąga prędkość do 160 km/h*, czyli działa o 40% szybciej** niż w przypadku innych modeli. Zadbaj o profesjonalną stylizację dzięki dwóm wąskim nasadkom.
Poznaj wszystkie korzyści

Odbierz dodatkową gwarancję

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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Szybkie, profesjonalne suszenie i modelowanie

  • Moc suszenia 2100 W

  • Silnik o dużej mocy

  • Duża prędkość powietrza do 160 km/h*

  • Jonizacja dla lśniących włosów

Szybkie suszenie, wydajny silnik AC

Szybkie suszenie, wydajny silnik AC

Suszarka Pro jest wyposażona w wydajny silnik AC, który zapewnia prędkość powietrza do 160 km/h* – czyli o 40% szybszą** niż w przypadku innych modeli. Została opracowana tak, by zapewniać zachwycające rezultaty na profesjonalnym poziomie.

Moc 2100 W zapewnia doskonałe rezultaty i szybkie suszenie

Moc 2100 W zapewnia doskonałe rezultaty i szybkie suszenie

Ta profesjonalna suszarka o mocy 2100 W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.

Jonizacja dla gładkich, niepuszących się, błyszczących włosów

Jonizacja dla gładkich, niepuszących się, błyszczących włosów

Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają ich łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się gładkie, lśniące i nie puszą się.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

275

Opinie

96%

poleca ten produkt

27/06/2025

Polska

Polska

Moja najlepsza suszarka

Bardzo udany i wydajny sprzęt. Włosy się super jonizują, są gładkie w dotyku i bardzo dobrze się układają. Długi kabel robi robotę, zapewnia komfort i swobodę.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS920/00 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS920/00 Suszarka do włosów

11/04/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Porządna maszyna

Poprzednia suszarka philipsa działała 8 lat więc ponownie zdecydowałam się na tą firmę. Wybrałam produkt podstawowy bez dodatkowych ceregieli i jestem z tego zadowolona. Suszarka bardzo szybko suszy, ma trzy podstawowe tryby temperatury i nawiewu. Dwie wymienne końcówki do suszenia, porządny kabel. Pomimo większej wagi bardzo dobrze trzyma ją się w dłoni, rączka jest z antypoślizgowego materiału. Polecam !

Zalety

Porządny produkt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS920 Odnowiona fabrycznie suszarka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS920 Odnowiona fabrycznie suszarka

17/01/2023

Polska

Polska

Dobra budżetowa suszarka

Gdy moja poprzednia suszarka innej marki zakończyła swój żywot wybrałam tego philipsa, bo było akurat promo i nie żałuję ani jednej wydanej złotówki.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS920/00 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS920/00 Suszarka do włosów

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Testy z użyciem nasadki 9 mm przy wybranej prędkości 2 i temperaturze 2

  2. w por. z poprzednikiem: HP4997