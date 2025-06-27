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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Moc suszenia 2100 W
Silnik o dużej mocy
Duża prędkość powietrza do 160 km/h*
Jonizacja dla lśniących włosów
Suszarka Pro jest wyposażona w wydajny silnik AC, który zapewnia prędkość powietrza do 160 km/h* – czyli o 40% szybszą** niż w przypadku innych modeli. Została opracowana tak, by zapewniać zachwycające rezultaty na profesjonalnym poziomie.
Ta profesjonalna suszarka o mocy 2100 W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.
Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają ich łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się gładkie, lśniące i nie puszą się.
4.8
z 5
275
Opinie
96%
poleca ten produkt
Papadigato
27/06/2025
Polska
Moja najlepsza suszarka
Bardzo udany i wydajny sprzęt. Włosy się super jonizują, są gładkie w dotyku i bardzo dobrze się układają. Długi kabel robi robotę, zapewnia komfort i swobodę.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS920/00 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS920/00 Suszarka do włosów
Wiktoria426
11/04/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Porządna maszyna
Poprzednia suszarka philipsa działała 8 lat więc ponownie zdecydowałam się na tą firmę. Wybrałam produkt podstawowy bez dodatkowych ceregieli i jestem z tego zadowolona. Suszarka bardzo szybko suszy, ma trzy podstawowe tryby temperatury i nawiewu. Dwie wymienne końcówki do suszenia, porządny kabel. Pomimo większej wagi bardzo dobrze trzyma ją się w dłoni, rączka jest z antypoślizgowego materiału. Polecam !
Zalety
Porządny produkt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS920 Odnowiona fabrycznie suszarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS920 Odnowiona fabrycznie suszarka
Kitka1
17/01/2023
Polska
Dobra budżetowa suszarka
Gdy moja poprzednia suszarka innej marki zakończyła swój żywot wybrałam tego philipsa, bo było akurat promo i nie żałuję ani jednej wydanej złotówki.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS920/00 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS920/00 Suszarka do włosów
Testy z użyciem nasadki 9 mm przy wybranej prędkości 2 i temperaturze 2
w por. z poprzednikiem: HP4997