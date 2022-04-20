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Prestige Pro Suszarka do włosów
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Instrukcja obsługi
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Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Jak działa zimny nadmuch w suszarce Philips?
Jak działa funkcja jonizacji w urządzeniu Philips do stylizacji włosów?
Jak używać nasadek z suszarką Philips?
Jak można czyścić urządzenie do stylizacji włosów?
Hair CareKoncentrator 6 mm
Urządzenie Philips do układania włosów wydziela dziwny zapach
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