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  • Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków
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  • Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków
  • Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków
  • Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków
  • Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków
  • Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków
  • Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków
  • Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków
  • Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków
  • Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków
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  • Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków
  • Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków
  • Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków
  • Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków
  • Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków
  • Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków
  • Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków
  • Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków

ProCare Auto CurlerAutomatyczna lokówka

HPS940/00

4.7
| (115) Opinie | 96% poleca ten produkt

1 Nagroda

Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków
Automatyczna lokówka Philips ProCare tworzy niezmiennie piękne loki. Dzięki profesjonalnemu silnikowi bezszczotkowemu oraz podgrzewanemu, tytanowemu wałkowi ceramicznemu włosy są automatycznie nawijane, nagrzewane i podkręcane, tak aby uzyskać idealne loki za każdym razem.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

silnik bezszczotkowy i tytanowy wałek ceramiczny

Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków

  • Tytanowy wałek ceramiczny

  • Silnik bezszczotkowy

  • 3 ust. temperatury i 3 ust. czasu

  • Efekty stylizacji jak w salonie

Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków

Profesjonalne, samodzielne tworzenie pięknych loków

Automatyczna lokówka Philips ProCare nawija włosy na rozgrzany wałek i za każdym razem tworzy doskonałe loki.

Tytanowy wałek ceramiczny

Tytanowy wałek ceramiczny

Profesjonalny tytanowy wałek gładko przesuwa się po włosach, szybko je podkręca i nadaje im piękny blask. Tytanowo-ceramiczna powłoka wałka doskonale przewodzi ciepło, a dzięki niezwykle gładkiej powierzchni umożliwia uzyskanie idealnych loków.

Profesjonalny silnik bezszczotkowy

Profesjonalny silnik bezszczotkowy

Trwały, profesjonalny silnik bezszczotkowy umożliwia skręcanie włosów w różnych kierunkach. Pozwala idealnie równo podkręcić loki w prawą i w lewą stroną, tak aby uzyskać w pełni symetryczną stylizację. Można również użyć funkcji naprzemiennego kręcenia, aby połączyć oba kierunki i uzyskać naturalny wygląd.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image AWARD-612378

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

115

Opinie

96%

poleca ten produkt

06/05/2019

Polska

Polska

Super produkt!

Polecam, lokówka spełniła wszystkie moje oczekiwania!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatyczna lokówka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatyczna lokówka

18/10/2017

Polska

Polska

Świetna lokówka dla tych co cenią sobie czas

Fajny sprzęt dla kobiet, które nie mają czasu na układnie włosów, a lubią loczki. Loki robię przed pracą, na średnich ustawieniach uzyskuję fajny, naturalny efekt, w zaledwie 7min (mam włosy średniej grubości). Fajnym bajerem jest to, ze można kręcić włosy w 2 strony, stąd loczki można ładnie ułożyć przy twarzy. Lokówka obsługuje się bardzo prosto, dobrze leży w ręce (sama radzę sobie bez problemów), nie pali włosów, a loczki na moich podatnych włosach wytrzymują bez lakieru cały dzień, nieznacznie się rozkręcając. Ciężko jest włożyć włosy z tył głowy (przypadkiem wsunęłam kiedyś włosy po 2 stronach rolki nakręcającej i włosy mi się wkręciły do wyłączenia lokówki, na szczęście bez problemu wysunęły się z lokówki), nie da się też zakręcić włosów blisko głowy, chyba że ktoś nam w tym pomaga. Ogólnie jestem jednak bardzo zadowolona.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatyczna lokówka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatyczna lokówka

18/10/2017

Polska

Polska

Świetna lokówka dla tych co cenią sobie czas

Fajny sprzęt dla kobiet, które nie mają czasu na układnie włosów, a lubią loczki. Loki robię przed pracą, na średnich ustawieniach uzyskuję fajny, naturalny efekt, w zaledwie 7min (mam włosy średniej grubości). Fajnym bajerem jest to, ze można kręcić włosy w 2 strony, stąd loczki można ładnie ułożyć przy twarzy. Lokówka obsługuje się bardzo prosto, dobrze leży w ręce (sama radzę sobie bez problemów), nie pali włosów, a loczki na moich podatnych włosach wytrzymują bez lakieru cały dzień, nieznacznie się rozkręcając. Ciężko jest włożyć włosy z tył głowy (przypadkiem wsunęłam kiedyś włosy po 2 stronach rolki nakręcającej i włosy mi się wkręciły do wyłączenia lokówki, na szczęście bez problemu wysunęły się z lokówki), nie da się też zakręcić włosów blisko głowy, chyba że ktoś nam w tym pomaga. Ogólnie jestem jednak bardzo zadowolona.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatyczna lokówka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatyczna lokówka

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie