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Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Tytanowy wałek ceramiczny
Silnik bezszczotkowy
3 ust. temperatury i 3 ust. czasu
Efekty stylizacji jak w salonie
Automatyczna lokówka Philips ProCare nawija włosy na rozgrzany wałek i za każdym razem tworzy doskonałe loki.
Profesjonalny tytanowy wałek gładko przesuwa się po włosach, szybko je podkręca i nadaje im piękny blask. Tytanowo-ceramiczna powłoka wałka doskonale przewodzi ciepło, a dzięki niezwykle gładkiej powierzchni umożliwia uzyskanie idealnych loków.
Trwały, profesjonalny silnik bezszczotkowy umożliwia skręcanie włosów w różnych kierunkach. Pozwala idealnie równo podkręcić loki w prawą i w lewą stroną, tak aby uzyskać w pełni symetryczną stylizację. Można również użyć funkcji naprzemiennego kręcenia, aby połączyć oba kierunki i uzyskać naturalny wygląd.
Nagrody
4.7
z 5
115
Opinie
96%
poleca ten produkt
Mm89
06/05/2019
Polska
Super produkt!
Polecam, lokówka spełniła wszystkie moje oczekiwania!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatyczna lokówka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatyczna lokówka
Dominika91K
18/10/2017
Polska
Świetna lokówka dla tych co cenią sobie czas
Fajny sprzęt dla kobiet, które nie mają czasu na układnie włosów, a lubią loczki. Loki robię przed pracą, na średnich ustawieniach uzyskuję fajny, naturalny efekt, w zaledwie 7min (mam włosy średniej grubości). Fajnym bajerem jest to, ze można kręcić włosy w 2 strony, stąd loczki można ładnie ułożyć przy twarzy. Lokówka obsługuje się bardzo prosto, dobrze leży w ręce (sama radzę sobie bez problemów), nie pali włosów, a loczki na moich podatnych włosach wytrzymują bez lakieru cały dzień, nieznacznie się rozkręcając. Ciężko jest włożyć włosy z tył głowy (przypadkiem wsunęłam kiedyś włosy po 2 stronach rolki nakręcającej i włosy mi się wkręciły do wyłączenia lokówki, na szczęście bez problemu wysunęły się z lokówki), nie da się też zakręcić włosów blisko głowy, chyba że ktoś nam w tym pomaga. Ogólnie jestem jednak bardzo zadowolona.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatyczna lokówka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatyczna lokówka
Dominika91K
18/10/2017
Polska
Świetna lokówka dla tych co cenią sobie czas
Fajny sprzęt dla kobiet, które nie mają czasu na układnie włosów, a lubią loczki. Loki robię przed pracą, na średnich ustawieniach uzyskuję fajny, naturalny efekt, w zaledwie 7min (mam włosy średniej grubości). Fajnym bajerem jest to, ze można kręcić włosy w 2 strony, stąd loczki można ładnie ułożyć przy twarzy. Lokówka obsługuje się bardzo prosto, dobrze leży w ręce (sama radzę sobie bez problemów), nie pali włosów, a loczki na moich podatnych włosach wytrzymują bez lakieru cały dzień, nieznacznie się rozkręcając. Ciężko jest włożyć włosy z tył głowy (przypadkiem wsunęłam kiedyś włosy po 2 stronach rolki nakręcającej i włosy mi się wkręciły do wyłączenia lokówki, na szczęście bez problemu wysunęły się z lokówki), nie da się też zakręcić włosów blisko głowy, chyba że ktoś nam w tym pomaga. Ogólnie jestem jednak bardzo zadowolona.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatyczna lokówka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatyczna lokówka