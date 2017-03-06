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  • Zawsze dokładne golenie
  • Zawsze dokładne golenie

Produkcja zakończona

Płyn do czyszczenia Jet Clean

HQ200/03

4.7
| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt
Zawsze dokładne golenie
Czysta golarka zapewnia maksymalną wydajność golenia. Używaj płynu Philips Jet Clean HQ200/03 z systemem Jet Cleaning, aby dokładnie wyczyścić głowice golące firmy Philips.
Poznaj wszystkie korzyści

Zapewnia maksymalną wydajność

Zawsze dokładne golenie

  • Czyszczenie i nawilżanie

  • Zapach chłodnej bryzy

Zapewnia maksymalną wydajność golenia

Zapewnia maksymalną wydajność golenia

Płyn Jet Clean zapewnia optymalną konserwację. Po wyczyszczeniu głowica goląca pachnie, wygląda i działa jak nowa.

Dokładne czyszczenie

Po wyczyszczeniu głowice golące golarki elektrycznej firmy Philips pachną, wyglądają i działają jak nowe.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

06/03/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Sprawdził się polecam

Nigdy nie stosowałem płynu do czyszczenia teraz kiedy stosuję mam wrażenie że golarka pracuje ciszej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean

18/12/2021

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Výrobek je levnější

Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku

Zalety

Praktičnost

Przegląd ten został wykonany dla HQ200/50 Čistící roztok JetClean

Przegląd ten został wykonany dla HQ200/50 Čistící roztok JetClean

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

skvělý

Philips čistící roztok Jet Clean HQ200/50 - perfektně vyčistí

Zalety

perfektně vyčistí

Wady

žádné

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ200/50 Čistící roztok JetClean

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ200/50 Čistící roztok JetClean

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie