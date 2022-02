Wyjątkowy system golenia z dozownikiem balsamu NIVEA FOR MEN

Balsam/żel NIVEA FOR MEN nawilża skórę podczas golenia i przygotowuje ją do dokładnego golenia oraz chroni przed podrażnieniem. Preparat jest wzbogacony w witaminy i nie zawiera alkoholu, co zapewnia zdrową, odżywioną skórę. Zużyte wkłady można łatwo wymienić.