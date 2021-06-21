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Produkcja zakończona

Shaver series 3000Golarka elektryczna

HQ7140/16

5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt
Bardzo dokładne
Golarka elektryczna HQ7140 firmy Philips jest wyposażona w wyjątkowy, precyzyjny system tnący składający się z ultracienkich głowic golących ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost. Golarkę można również myć w wodzie.
Poznaj wszystkie korzyści

Goli nawet najkrótsze włoski

Bardzo dokładne

Sprężynowo wysuwany trymer

Szeroki trymer jest idealny do przycinania wąsów i bokobrodów.

Golarka z możliwością mycia w wodzie

Golarka firmy Philips jest wodoodporna, więc można ją płukać pod bieżącą wodą.

System Reflex Action

System Reflex Action

Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

21/06/2021

Україна

Україна

Чудова битва

Користуюся близько трьох місяців. Дуже задоволений, ідеально голить. Чудовий варіант для любителів електробритв.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ7140 Електробритва

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ7140 Електробритва

07/05/2019

România

România

Excelent - Campanie „Evalueaza produsele Philips”

Aparat performant, confortabil in utilizare, ergonomic si cu design modern, atragator.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7140/16 Aparat de ras electric

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7140/16 Aparat de ras electric

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie