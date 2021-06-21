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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Szeroki trymer jest idealny do przycinania wąsów i bokobrodów.
Golarka firmy Philips jest wodoodporna, więc można ją płukać pod bieżącą wodą.
Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Simon198
21/06/2021
Україна
Чудова битва
Користуюся близько трьох місяців. Дуже задоволений, ідеально голить. Чудовий варіант для любителів електробритв.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ7140 Електробритва
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ7140 Електробритва
Gheorghe2512
07/05/2019
România
Excelent - Campanie „Evalueaza produsele Philips”
Aparat performant, confortabil in utilizare, ergonomic si cu design modern, atragator.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7140/16 Aparat de ras electric
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7140/16 Aparat de ras electric