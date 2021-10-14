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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.
Golarka firmy Philips jest wodoodporna, więc można ją płukać pod bieżącą wodą.
Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Vikkras
14/10/2021
Україна
Чудово!
Придбав багато років тому! Працює і досі! Дуже дякую!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ7180 Електробритва
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ7180 Електробритва