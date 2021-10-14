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Produkcja zakończona

Shaver series 3000Golarka elektryczna

HQ7180/16

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Bardzo dokładne
Ta golarka jest wyposażona w wyjątkowy, precyzyjny system tnący składający się z ultracienkich głowic golących ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost. Całą golarkę można myć.
Poznaj wszystkie korzyści

Goli nawet najkrótsze włoski

Bardzo dokładne

Technologia Super Lift & Cut

Technologia Super Lift & Cut

System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.

Golarka z możliwością mycia w wodzie

Golarka firmy Philips jest wodoodporna, więc można ją płukać pod bieżącą wodą.

System Reflex Action

System Reflex Action

Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

14/10/2021

Україна

Україна

Чудово!

Придбав багато років тому! Працює і досі! Дуже дякую!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ7180 Електробритва

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ7180 Електробритва

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie