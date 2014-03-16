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Produkcja zakończona

Shaver series 3000Golarka elektryczna

HQ7300/16

4.5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt
Bardzo dokładne
Cała golarka jest przystosowana do mycia w wodzie – dzięki temu po każdym użyciu wystarczy ją opłukać. Golarka gwarantuje wygodne i dokładne golenie codziennie.
Poznaj wszystkie korzyści

Goli nawet najkrótsze włoski

Bardzo dokładne

  • Wersja z zasilaniem sieciowym

Sprężynowo wysuwany trymer

Sprężynowo wysuwany trymer

Szeroki, wysuwany trymer jest idealny do przycinania wąsów i bokobrodów.

Technologia Super Lift & Cut

Technologia Super Lift & Cut

System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.

System Reflex Action

System Reflex Action

Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

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Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

16/03/2014

Česká republika

Česká republika

Dobrý kup.

Sloužil nám se synem tři roky, velice spolehlivý a levný výrobek.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek

10/06/2014

Polska

Polska

Swietna golarka, polecam

Bateria bardzo długo trzyma, jest poręczna, świetnie goli, łatwa w utrzymaniu czystość, mały minus za trymer do strzyżenia dłuższych włosów - ma mniejszą sprawność

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie