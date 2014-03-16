Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Wersja z zasilaniem sieciowym
Szeroki, wysuwany trymer jest idealny do przycinania wąsów i bokobrodów.
System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.
Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.
4.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Pilát
16/03/2014
Česká republika
Dobrý kup.
Sloužil nám se synem tři roky, velice spolehlivý a levný výrobek.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek
Zbych31
10/06/2014
Polska
Swietna golarka, polecam
Bateria bardzo długo trzyma, jest poręczna, świetnie goli, łatwa w utrzymaniu czystość, mały minus za trymer do strzyżenia dłuższych włosów - ma mniejszą sprawność
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver