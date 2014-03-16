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  • Komfortowe golenie blisko skóry
  • Komfortowe golenie blisko skóry
  • Komfortowe golenie blisko skóry
  • Komfortowe golenie blisko skóry
  • Komfortowe golenie blisko skóry
  • Komfortowe golenie blisko skóry
  • Komfortowe golenie blisko skóry
  • Komfortowe golenie blisko skóry
  • Komfortowe golenie blisko skóry
  • Komfortowe golenie blisko skóry
  • Komfortowe golenie blisko skóry
  • Komfortowe golenie blisko skóry

Produkcja zakończona

7000 SeriesGolarka elektryczna

HQ7300

4.5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Komfortowe golenie blisko skóry

Cała golarka jest przystosowana do mycia w wodzie – dzięki temu po każdym użyciu wystarczy ją opłukać. Golarka gwarantuje wygodne i dokładne golenie codziennie.

Poznaj wszystkie korzyści
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Goli nawet najkrótsze włoski

Komfortowe golenie blisko skóry

  • Wersja z zasilaniem sieciowym

Precyzyjny system tnący

Precyzyjny system tnący

Golarka firmy Philips jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.

System Reflex Action

System Reflex Action

Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.

Komfortowe głowice golące

Komfortowe głowice golące

Przyjazny skórze profil głowic golących firmy Philips zapewnia gładkie i wygodne golenie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

16/03/2014

Česká republika

Česká republika

Dobrý kup.

Sloužil nám se synem tři roky, velice spolehlivý a levný výrobek.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek

10/06/2014

Polska

Polska

Swietna golarka, polecam

Bateria bardzo długo trzyma, jest poręczna, świetnie goli, łatwa w utrzymaniu czystość, mały minus za trymer do strzyżenia dłuższych włosów - ma mniejszą sprawność

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 