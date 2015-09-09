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Produkcja zakończona

Shaver series 3000Golarka elektryczna

HQ7380/16

4.8
| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt
Bardzo dokładne
Ta golarka jest wyposażona w wyjątkowy, precyzyjny system tnący składający się z ultracienkich głowic golących ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost. Całą golarkę można myć.
Poznaj wszystkie korzyści

Goli nawet najkrótsze włoski

Bardzo dokładne

  • Szybkie ładowanie

  • Etui podróżne

Precyzyjny system tnący

Precyzyjny system tnący

Golarka firmy Philips jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.

System Reflex Action

System Reflex Action

Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.

Komfortowe głowice golące

Komfortowe głowice golące

Przyjazny skórze profil głowic golących firmy Philips zapewnia gładkie i wygodne golenie.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

09/09/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Efektywna i solidna

Golarka goli dokładnie. Można ją myć pod wodą, co ułatwia jej codzienną obsługę.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

11/03/2014

Polska

Polska

Super golarka

Po ok roku używania golarki mogę o niej powiedzieć jedno: rewelacja! Golarka nie podrażnia skóry, nie licząc pierwszych 2-3 tygodni, żeby skóra przyzwyczaiła się do zmiany. Szybkość ładowania i wytrzymałość baterii na wysokim poziomie. Jest to moja pierwsza golarka, z której jestem b.zadowolony, jeśli ją kiedyś wymienię to na pewno zostanę wierny marce. Philips odwalił naprawdę wielki kawał dobrej roboty.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

07/11/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest super. Używałem wiele golarek, ale ta jest naj... polecam ją każdemu.

Polecam tę golarkę ze względu na same plusy: łatwo się czyści - to chyba jedna z ważniejszych zalet, bateria długo trzyma. Do mojej bardzo wymagającej twarzy idealnie się dopasowuje, a co najważniejsze nie podrażnia jej. Polecam wszystkim niezdecydowanym.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie