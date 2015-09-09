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Produkcja zakończona
Szybkie ładowanie
Etui podróżne
Golarka firmy Philips jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.
Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.
Przyjazny skórze profil głowic golących firmy Philips zapewnia gładkie i wygodne golenie.
4.8
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
jasiuzx
09/09/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Efektywna i solidna
Golarka goli dokładnie. Można ją myć pod wodą, co ułatwia jej codzienną obsługę.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
kaszub80
11/03/2014
Polska
Super golarka
Po ok roku używania golarki mogę o niej powiedzieć jedno: rewelacja! Golarka nie podrażnia skóry, nie licząc pierwszych 2-3 tygodni, żeby skóra przyzwyczaiła się do zmiany. Szybkość ładowania i wytrzymałość baterii na wysokim poziomie. Jest to moja pierwsza golarka, z której jestem b.zadowolony, jeśli ją kiedyś wymienię to na pewno zostanę wierny marce. Philips odwalił naprawdę wielki kawał dobrej roboty.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
1Monika1
07/11/2013
Polska
Ten produkt jest super. Używałem wiele golarek, ale ta jest naj... polecam ją każdemu.
Polecam tę golarkę ze względu na same plusy: łatwo się czyści - to chyba jedna z ważniejszych zalet, bateria długo trzyma. Do mojej bardzo wymagającej twarzy idealnie się dopasowuje, a co najważniejsze nie podrażnia jej. Polecam wszystkim niezdecydowanym.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver