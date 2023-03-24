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Produkcja zakończona
W stylu AT&T Williams
Unikalne wzornictwo golarki w stylu formuły 1 zostało opracowane we współpracy z zespołem AT&T Williams.
Golarka firmy Philips jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.
Przyjazny skórze profil głowic golących firmy Philips zapewnia gładkie i wygodne golenie.
4.9
z 5
8
Opinie
100%
poleca ten produkt
Mariusz Siębor
24/03/2023
Polska
Fenomen jeśli chodzi o golenie!
Używam od ok 14 lat i nie mam zamiaru zmieniać! Zjeździła ze mną pół świata w podróżach służbowych jak i prywatnych wyjazdach urlopowych, nigdy nie zawiodła! Bateria po tylu latach dalej trzyma przyzwoicie! Przewód ladowarki skruszał i odpadła otulina zewnetrzna ze starości a golarka cały czas służy! Odpowiednio wcześnie informuje o słabej baterii a samo ładowanie było wyznacznikiem podczas zakupu! Ok godzina i naładowana tak jak podaje producent! Mega świetny sprzęt! Jeśli będę musiał kiedyś zmienić golarkę to wiele bym dał żeby gdzieś jeszcze dostać taki nowy egzemplarz!
Zalety
Szybkie ladowanie, możliwość mycia pod bieżącą wodą!
Wady
Brak.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Krzysiekk
12/03/2015
Polska
Rewelacyjna Golarka
Mam tą golarkę chyba 6 lat, i nigdy mnie nie zawiodła. Głowice fabryczne wymieniłem po 5 latach !!! - nadal goliły dokładnie, tylko skóra była zaczerwieniona. Rewelacyjna bateria, nawet po tylu latach wystarcza na 10 goleń (golę się codziennie) Jakiś czas temu kupiłem golarkę foliową konkurencyjnej firmy, ale na szczęście była możliwość zwrotu. Oddałem ją, i kupiłem Philips SensoTouch.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
ckMiky
17/12/2013
Polska
Maszynka niezniszczalna
Używam maszynki Philips już ładnych kilka lat, i wciąż genialnie spełnia swoją funkcję. Nie przeszkadza jej woda, nawet kąpiel w wannie. Bateria wystarcza na wiele dni intensywnego korzystania. Ładuje się ekspresowo, już po kilku minutach ładowania można spokojnie korzystać z golarki. Również ostrza wystarczają na bardzo długo (praktycznie nie trzeba wymieniać)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver