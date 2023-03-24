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Produkcja zakończona

Shaver series 3000Golarka elektryczna

HQ7390/17

4.9
| (8) Opinie | 100% poleca ten produkt
Zamiłowanie do perfekcji
„Moje życie to codzienny wyścig. Potrzebuję więc najlepszego wsparcia — mojej ekipy w pit-stopie oraz mojej golarki Philips w domu. Dzięki temu każdego ranka startuję z pierwszej pozycji”. Nico Rosberg, kierowca zespołu Formuły 1 AT&T Wiliams.
Poznaj wszystkie korzyści

Goli nawet najkrótsze włoski

Zamiłowanie do perfekcji

  • W stylu AT&T Williams

Zaprojektowano przy bliskiej współpracy z zespołem AT&T Williams

Unikalne wzornictwo golarki w stylu formuły 1 zostało opracowane we współpracy z zespołem AT&T Williams.

Precyzyjny system tnący

Precyzyjny system tnący

Golarka firmy Philips jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.

Komfortowe głowice golące

Komfortowe głowice golące

Przyjazny skórze profil głowic golących firmy Philips zapewnia gładkie i wygodne golenie.

Specyfikacja techniczna

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Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

8

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

24/03/2023

Polska

Polska

Fenomen jeśli chodzi o golenie!

Używam od ok 14 lat i nie mam zamiaru zmieniać! Zjeździła ze mną pół świata w podróżach służbowych jak i prywatnych wyjazdach urlopowych, nigdy nie zawiodła! Bateria po tylu latach dalej trzyma przyzwoicie! Przewód ladowarki skruszał i odpadła otulina zewnetrzna ze starości a golarka cały czas służy! Odpowiednio wcześnie informuje o słabej baterii a samo ładowanie było wyznacznikiem podczas zakupu! Ok godzina i naładowana tak jak podaje producent! Mega świetny sprzęt! Jeśli będę musiał kiedyś zmienić golarkę to wiele bym dał żeby gdzieś jeszcze dostać taki nowy egzemplarz!

Zalety

Szybkie ladowanie, możliwość mycia pod bieżącą wodą!

Wady

Brak.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

12/03/2015

Polska

Polska

Rewelacyjna Golarka

Mam tą golarkę chyba 6 lat, i nigdy mnie nie zawiodła. Głowice fabryczne wymieniłem po 5 latach !!! - nadal goliły dokładnie, tylko skóra była zaczerwieniona. Rewelacyjna bateria, nawet po tylu latach wystarcza na 10 goleń (golę się codziennie) Jakiś czas temu kupiłem golarkę foliową konkurencyjnej firmy, ale na szczęście była możliwość zwrotu. Oddałem ją, i kupiłem Philips SensoTouch.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

17/12/2013

Polska

Polska

Maszynka niezniszczalna

Używam maszynki Philips już ładnych kilka lat, i wciąż genialnie spełnia swoją funkcję. Nie przeszkadza jej woda, nawet kąpiel w wannie. Bateria wystarcza na wiele dni intensywnego korzystania. Ładuje się ekspresowo, już po kilku minutach ładowania można spokojnie korzystać z golarki. Również ostrza wystarczają na bardzo długo (praktycznie nie trzeba wymieniać)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie