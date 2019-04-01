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Produkcja zakończona

Shaver series 3000Golarka elektryczna

HQ8200/17

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Szybka. Dokładna. Skuteczna.
Zastosowane w golarce elektrycznej firmy Philips trzy pierścienie głowic golących Speed-XL zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia, oferując szybsze i dokładniejsze golenie
Poznaj wszystkie korzyści

Szybka. Dokładna. Skuteczna.

System dopasowania do kształtu twarzy SmartTouch: zapewnia szybkie i dokładne golenie

System dopasowania do kształtu twarzy SmartTouch: zapewnia szybkie i dokładne golenie

3 głowice golące dokładnie przylegają do skóry, zapewniając szybkie i dokładne golenie.

System FastRinse z powłoką antybakteryjną

System FastRinse z powłoką antybakteryjną

Powłoka antybakteryjna wewnątrz elementu golącego zapewnia błyskawiczne czyszczenie golarki pod bieżącą wodą.

Precyzyjny system tnący

Precyzyjny system tnący

Golarka elektryczna jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Лучше филипс нет!!!

В девяностых приобрёл филипс, с тех пор покупаю только их бритвы. Считаю их самыми надёжным и безопасными. Великолепный дизайн и производительность. Всем советую!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 8200 Series HQ8200 Електробритва

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 8200 Series HQ8200 Електробритва

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