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Produkcja zakończona
3 głowice golące dokładnie przylegają do skóry, zapewniając szybkie i dokładne golenie.
Powłoka antybakteryjna wewnątrz elementu golącego zapewnia błyskawiczne czyszczenie golarki pod bieżącą wodą.
Golarka elektryczna jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Sotar
01/04/2019
Україна
Лучше филипс нет!!!
В девяностых приобрёл филипс, с тех пор покупаю только их бритвы. Считаю их самыми надёжным и безопасными. Великолепный дизайн и производительность. Всем советую!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8200 Series HQ8200 Електробритва
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8200 Series HQ8200 Електробритва