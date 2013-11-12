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Produkcja zakończona

Shaver series 3000Golarka elektryczna

HQ8250/17

4.4
| (11) Opinie | 91% poleca ten produkt
Szybka. Dokładna. Skuteczna.
Trzy pierścienie głowic golących Speed-XL zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia, a tym samym szybsze i dokładniejsze golenie
Poznaj wszystkie korzyści

Szybka. Dokładna. Skuteczna.

  • Możliwość powtórnego ładowania

System dopasowania do kształtu twarzy SmartTouch: zapewnia szybkie i dokładne golenie

System dopasowania do kształtu twarzy SmartTouch: zapewnia szybkie i dokładne golenie

3 głowice golące dokładnie przylegają do skóry, zapewniając szybkie i dokładne golenie.

System FastRinse z powłoką antybakteryjną

System FastRinse z powłoką antybakteryjną

Powłoka antybakteryjna wewnątrz elementu golącego zapewnia błyskawiczne czyszczenie golarki pod bieżącą wodą.

Precyzyjny system tnący

Precyzyjny system tnący

Golarka elektryczna jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

11

Opinie

91%

poleca ten produkt

3
2

12/11/2013

Polska

Polska

Doskonały w każdym calu.

Produkt ten spełnił moje oczekiwania. Polecam naprawdę warto.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

09/11/2013

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo dobry i ładny produkt. Jestem bardzo zadowolony

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

07/11/2013

Polska

Polska

super

Używam już 3 maszynkę i jestem zadowolony, długi czas pracy, maszynka super polecam innym użytkownikom, mały minus trochę drogie ostrza

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie