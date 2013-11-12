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Produkcja zakończona
Możliwość powtórnego ładowania
3 głowice golące dokładnie przylegają do skóry, zapewniając szybkie i dokładne golenie.
Powłoka antybakteryjna wewnątrz elementu golącego zapewnia błyskawiczne czyszczenie golarki pod bieżącą wodą.
Golarka elektryczna jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.
4.4
z 5
11
Opinie
91%
poleca ten produkt
mareksz
12/11/2013
Polska
Doskonały w każdym calu.
Produkt ten spełnił moje oczekiwania. Polecam naprawdę warto.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
radres
09/11/2013
Polska
Dobry produkt
Bardzo dobry i ładny produkt. Jestem bardzo zadowolony
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Tomasz22
07/11/2013
Polska
super
Używam już 3 maszynkę i jestem zadowolony, długi czas pracy, maszynka super polecam innym użytkownikom, mały minus trochę drogie ostrza
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver