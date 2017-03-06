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Produkcja zakończona
DualPrecision
2 głowice
System podwójnych ostrzy golarki firmy Philips: pierwsze ostrze unosi zarost, a drugie przycina go blisko skóry.
Golarka firmy Philips jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.
Przyjazny skórze profil głowic golących firmy Philips zapewnia gładkie i wygodne golenie.
4.4
z 5
7
Opinie
86%
poleca ten produkt
Heniek1004
06/03/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Zadowolony jestem z produktu
Po wymianie noży w golarce jestem zadowolony z efektu golenia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ8/40 głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ8/40 głowice golące
Ládys
01/01/2016
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Vynikající produkt.
Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ8/50 Holící hlava Dual Precision
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ8/50 Holící hlava Dual Precision
Rasenko
20/01/2019
Magyarország
Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.
Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ8/50 körkések
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ8/50 körkések