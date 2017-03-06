ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie

Produkcja zakończona

głowice golące

HQ8/50

4.4
| (7) Opinie | 86% poleca ten produkt
Dokładne golenie
W ciągu dwóch lat głowice golarki usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosów. Wymień głowice golące i na nowo ciesz się pełną wydajnością.
Poznaj wszystkie korzyści

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

Dokładne golenie

  • Zaprzestano produkcji

  • Kup głowicę golącą SH50

Technologia Super Lift & Cut z systemem podwójnych ostrzy

Technologia Super Lift & Cut z systemem podwójnych ostrzy

System podwójnych ostrzy golarki firmy Philips: pierwsze ostrze unosi zarost, a drugie przycina go blisko skóry.

Precyzyjny system tnący

Precyzyjny system tnący

Golarka firmy Philips jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.

Komfortowe głowice golące

Komfortowe głowice golące

Przyjazny skórze profil głowic golących firmy Philips zapewnia gładkie i wygodne golenie.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

7

Opinie

86%

poleca ten produkt

2
1

06/03/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Zadowolony jestem z produktu

Po wymianie noży w golarce jestem zadowolony z efektu golenia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ8/40 głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ8/40 głowice golące

01/01/2016

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Vynikající produkt.

Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ8/50 Holící hlava Dual Precision

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ8/50 Holící hlava Dual Precision

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.

Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ8/50 körkések

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ8/50 körkések

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie