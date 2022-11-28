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Produkcja zakończona
HQ9070/16
System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.
Golarka elektryczna jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.
Ostrza blisko skóry gwarantują wyjątkową dokładność golenia.
3.9
z 5
11
Opinie
Ryszard 1
28/11/2022
Polska
O ulubionej golarce
Użytkuję tę maszynkę chyba od 15 lat a może i dłużej. Ani razu mnie nie zawiodła. Żadnego remontu. Żadnej wymiany akumulatora czy ostrzy. Cały czas goli precyzyjnie. Jest to typ HQ9070/A.
Zalety
Trwałość. Dokładne golenie. Wygodna w podróżach czy np. w szpitalu.
Wady
Nie dostrzegam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna
kunka132
17/11/2013
Polska
Polecam! Super golarka za ciekawą cenę:)
Golarka bardzo fajna i funkcjonalna, dokładnie goli. Dodatkowe plusy za wodoodporność:)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna
jacek1919
17/11/2013
Polska
spełnia swoją funkcję w pełni ok polecam wszystkim
bardzo dobry produkt polecam w pełni produkt dla wszystkich prosty w obsłludze
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.