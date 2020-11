Niezwykle dokładne golenie

Dla mężczyzn, którzy chcą tylko tego, co najlepsze. Dwugłowicowa golarka SmartTouch-XL to połączenie zaawansowanych głowic golących Speed-XL i wyjątkowego systemu dopasowywania do kształtu twarzy i brody SmartTouch, co daje w efekcie szybkie, gładkie i dokładne golenie, przy minimalnym podrażnieniu skóry.