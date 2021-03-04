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  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie

Produkcja zakończona

głowice golące

HQ9/11

5
| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt
Dokładne golenie
Każdego roku ostrza Twojej golarki wykonują pracę równą 49-krotnemu zdobyciu Mount Everest! Po takim wysiłku nawet najbardziej wytrzymałe materiały mogą ulec zużyciu. Aby utrzymać optymalną wydajność golarki, wymieniaj głowice co 2 lata.
Poznaj wszystkie korzyści

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

Dokładne golenie

  • TripleTrack

  • 1 głowica

Technologia Super Lift & Cut z systemem podwójnych ostrzy

Technologia Super Lift & Cut z systemem podwójnych ostrzy

System podwójnych ostrzy golarki firmy Philips: pierwsze ostrze unosi zarost, a drugie przycina go blisko skóry.

Precyzyjny system tnący

Precyzyjny system tnący

Golarka firmy Philips jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.

System Reflex Action

System Reflex Action

Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

04/03/2021

Polska

Polska

Lepszej nie ma!

Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.

Zalety

Precyzja

Wady

Nie ma. To jest ideał.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PowerTouch HQ9/50 głowice golące

16/05/2014

Polska

Polska

Rewelacja !!

Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PowerTouch HQ9/50 głowice golące

16/05/2014

Polska

Polska

Rewelacja !!

Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PowerTouch HQ9/50 głowice golące

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