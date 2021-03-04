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Produkcja zakończona
Głowice TripleTrack
Zgodność z PowerTouch (PT9xx)
Zgodność z AquaTouch (AT9xx)
Zgodność z HQ81xx i HQ82xx
Wymienne głowice HQ9 pasują do golarek PowerTouch (PT9xx) i AquaTouch (AT9xx).
System podwójnych ostrzy golarki firmy Philips: pierwsze ostrze unosi zarost, a drugie przycina go blisko skóry.
Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.
5.0
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
Nabuchodonozor
04/03/2021
Polska
Lepszej nie ma!
Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.
Zalety
Precyzja
Wady
Nie ma. To jest ideał.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PowerTouch HQ9/50 głowice golące
klucznik
16/05/2014
Polska
Rewelacja !!
Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PowerTouch HQ9/50 głowice golące
krirys78
16/05/2014
Polska
Rewelacja !!
Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PowerTouch HQ9/50 głowice golące