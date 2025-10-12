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  • Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności
  • Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności
  • Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności
  • Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności
  • Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności
  • Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności
  • Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności
  • Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności
  • Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności
  • Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności
  • Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności
  • Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności
  • Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności
  • Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności

Produkcja zakończona

Daily CollectionBlender ręczny

HR1341/00

Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności

Blender ręczny Philips to połączenie mocy 300 W z ostrzami o podwójnym działaniu, które umożliwiają przygotowywanie znakomitych zup, przecierów i koktajli. Przyrządzanie zdrowych posiłków nigdy nie było takie proste!

Poznaj wszystkie korzyści

Blender do doskonałych zup, przecierów i koktajli mlecznych

Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności

  • 300 W, plastikowa końcówka

  • Nóż dwufunkcyjny

  • Dzbanek 0,5 l

  • 1 prędkość

Silnik o dużej mocy — 300 W

Silnik o dużej mocy — 300 W

Silnik o dużej mocy (300 W) umożliwia przygotowywanie różnych składników.

Ostrze o podwójnym działaniu umożliwiające cięcie wszystkich składników

Ostrze o podwójnym działaniu umożliwiające cięcie wszystkich składników

Dzbanek do przechowywania zup, przecierów i koktajli

Dzbanek do przechowywania zup, przecierów i koktajli

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie