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Produkcja zakończona
HR1341/00
Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności
Blender ręczny Philips to połączenie mocy 300 W z ostrzami o podwójnym działaniu, które umożliwiają przygotowywanie znakomitych zup, przecierów i koktajli. Przyrządzanie zdrowych posiłków nigdy nie było takie proste!
300 W, plastikowa końcówka
Nóż dwufunkcyjny
Dzbanek 0,5 l
1 prędkość
Silnik o dużej mocy (300 W) umożliwia przygotowywanie różnych składników.
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