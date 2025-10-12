Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności

Blender ręczny Philips to połączenie mocy 300 W z ostrzami o podwójnym działaniu, które umożliwiają przygotowywanie znakomitych zup, przecierów i koktajli. Przyrządzanie zdrowych posiłków nigdy nie było takie proste!