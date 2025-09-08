Wyszukiwane terminy

      Rozdrabniacz serii 3000 Rozdrabniacz

      HR1501/00

      Wydajny, kompaktowy, prosty w obsłudze!

      Ten kompaktowy i łatwy w użyciu rozdrabniacz jest idealnym towarzyszem kuchennym do przygotowywania domowych posiłków. Siekaj i rozdrabniaj składniki dzięki mocnemu silnikowi oraz bez problemu przygotowuj ulubione dipy.

      Wydajny, kompaktowy, prosty w obsłudze!

      Przygotowywanie posiłków nigdy nie było łatwiejsze.

      • Doskonałe rozdrabnianie dzięki technologii PowerChop
      • Silnik o mocy 450 W zapewnia szybkie i doskonałe rezultaty
      • Przygotowuj ulubione dipy i sosy w misie o pojemności 1 l
      • Kontroluj konsystencję dzięki 2 ustawieniom prędkości
      • Misę i ostrza można myć w zmywarce
      Moc rozdrabniania w zasięgu ręki.

      Moc rozdrabniania w zasięgu ręki.

      Szybkie i doskonałe rozdrabnianie dzięki silnikowi o mocy 450 W. Przygotuj dowolne danie w mgnieniu oka.

      Technologia PowerChop zapewnia doskonałe efekty siekania

      Technologia PowerChop zapewnia doskonałe efekty siekania

      Technologia PowerChop, optymalnie łącząca ostrza, kąt cięcia i wewnętrzną misę, pozwala równomiernie siekać miękkie i twarde składniki.

      Przygotowuj ulubione dipy w misie o pojemności 1 l

      Przygotowuj ulubione dipy w misie o pojemności 1 l

      Uwielbiasz guacamole albo pesto? W misie o pojemności 1 l możesz przygotować wszystko.

      Dwie prędkości, podwójna precyzja!

      Dwie prędkości, podwójna precyzja!

      Dzięki dwóm trybom prędkości z łatwością rozdrobnisz składniki. Aby uzyskać większe kawałki, użyj pierwszej prędkości przez kilka sekund, a dla bardziej płynnej konsystencji wybierz drugą prędkość.

      Koniec ze ślizganiem.

      Koniec ze ślizganiem.

      Siekaj jedną ręką, dzięki stabilności zapewnianej przez gumową podstawę rozdrabniacza.

      Łatwe czyszczenie

      Łatwe czyszczenie

      Nie martw się o sprzątanie. Misę i ostrza można myć w zmywarce.

      Jedno narzędzie, nieograniczone możliwości!

      Jedno narzędzie, nieograniczone możliwości!

      Rozdrabniacz z łatwością poradzi sobie ze wszystkimi rodzajami składników – od cebuli po dipy.

      Szybkie siekanie dzięki 4 ostrzom ze stali nierdzewnej

      Szybkie siekanie dzięki 4 ostrzom ze stali nierdzewnej

      Nasze 4 ostrza zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby przeciąć wszystko i zapewnić Ci możliwie jak najszybsze siekanie.

      Zrób domowe masło orzechowe od podstaw.

      Zrób domowe masło orzechowe od podstaw.

      Możesz teraz z łatwością przygotować w domu masło orzechowe i odkrywać nowe i zdrowsze smaki. Możesz nawet zrobić krem czekoladowy dla dzieci.

      Specyfikacja techniczna

      • Specyfikacja ogólna

        Materiał podstawowy
        Plastik
        Materiał dodatkowy
        Plastik
        Funkcje
        Szybkość 1/2
        Typ produktu
        Rozdrabniacz
        Certyfikaty
        CB
        Pojemność kosza
        Maksymalnie 1 l
        Stopy antypoślizgowe
        Tak
        Długość przewodu
        >1,2 m
        Technologia
        Technologia PowerChop
        Części, które można myć w zmywarce
        Tak
        Wskaźnik poziomu pojemności
        Tak
        Materiał dzbanka
        Plastik
        Materiał ostrza
        Stal szlachetna
        Liczba obrotów na minutę (RPM)
        5000
        Bez bisfenolu A
        Tak
        Funkcja PULSE
        Tak
        Ostrza odłączane
        Tak
        Umożliwia kruszenie lodu
        Tak
        Umożliwia miksowanie gorących składników
        <60, niezalecane
        Poziom szumu (standardowy)
        <80 dB
        Gwarancja
        2 lata
        Zgodność z żywnością suchą
        Tak

      • Dane techniczne

        Moc
        450 W
        Napięcie
        220–240 V
        Częstotliwość
        50-60 Hz
        Liczba sztuk w opakowaniu
        1 szt. na opakowanie typu F

      • Zgodność

        Akcesoria w zestawie 1
        Ostrze w kształcie litery „S”

      • Zabezpieczenie

        Certyfikat bezpieczeństwa
        CB
        Automatyczne zatrzymanie ostrzy
        <1,5 s zgodnie z normą bezpieczeństwa

      • Waga i wymiary

        Długość produktu
        141 mm
        Szerokość produktu
        141 mm
        Wysokość produktu
        258 mm
        Waga produktu
        1056 g
        Długość opakowania
        145 mm
        Szerokość opakowania
        145 mm
        Wysokość opakowania
        275 mm
        Waga opakowania
        1282 g

      • Trwałość

        Instrukcja obsługi
        Instrukcja obsługi

      • Kraj pochodzenia

        Wyprodukowano w:
        Chiny

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

