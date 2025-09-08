Rozdrabniacz serii 3000 Rozdrabniacz
Wydajny, kompaktowy, prosty w obsłudze!
Ten kompaktowy i łatwy w użyciu rozdrabniacz jest idealnym towarzyszem kuchennym do przygotowywania domowych posiłków. Siekaj i rozdrabniaj składniki dzięki mocnemu silnikowi oraz bez problemu przygotowuj ulubione dipy.
Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Wybierz zestaw i zaoszczędź Wybierz zestaw i otrzymaj 1 produkt za darmo Wszystkie produkty, jakich potrzebujesz w jednym zakupie Wybierz jedną z poniższych opcji: Wybierz jeden z poniższych produktów:
Ten produkt
- {discount-value}
Rozdrabniacz serii 3000
Rozdrabniacz
Wydajny, kompaktowy, prosty w obsłudze! Przygotowywanie posiłków nigdy nie było łatwiejsze. Doskonałe rozdrabnianie dzięki technologii PowerChop Silnik o mocy 450 W zapewnia szybkie i doskonałe rezultaty Przygotowuj ulubione dipy i sosy w misie o pojemności 1 l Kontroluj konsystencję dzięki 2 ustawieniom prędkości Misę i ostrza można myć w zmywarce Moc rozdrabniania w zasięgu ręki.
Szybkie i doskonałe rozdrabnianie dzięki silnikowi o mocy 450 W. Przygotuj dowolne danie w mgnieniu oka.
Technologia PowerChop zapewnia doskonałe efekty siekania
Technologia PowerChop, optymalnie łącząca ostrza, kąt cięcia i wewnętrzną misę, pozwala równomiernie siekać miękkie i twarde składniki.
Przygotowuj ulubione dipy w misie o pojemności 1 l
Uwielbiasz guacamole albo pesto? W misie o pojemności 1 l możesz przygotować wszystko.
Dwie prędkości, podwójna precyzja!
Dzięki dwóm trybom prędkości z łatwością rozdrobnisz składniki. Aby uzyskać większe kawałki, użyj pierwszej prędkości przez kilka sekund, a dla bardziej płynnej konsystencji wybierz drugą prędkość.
Koniec ze ślizganiem.
Siekaj jedną ręką, dzięki stabilności zapewnianej przez gumową podstawę rozdrabniacza.
Łatwe czyszczenie
Nie martw się o sprzątanie. Misę i ostrza można myć w zmywarce.
Jedno narzędzie, nieograniczone możliwości!
Rozdrabniacz z łatwością poradzi sobie ze wszystkimi rodzajami składników – od cebuli po dipy.
Szybkie siekanie dzięki 4 ostrzom ze stali nierdzewnej
Nasze 4 ostrza zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby przeciąć wszystko i zapewnić Ci możliwie jak najszybsze siekanie.
Zrób domowe masło orzechowe od podstaw.
Możesz teraz z łatwością przygotować w domu masło orzechowe i odkrywać nowe i zdrowsze smaki. Możesz nawet zrobić krem czekoladowy dla dzieci.
Pokaż wszystkie cechy Pokaż mniej funkcji
Pokaż więcej informacji Pokaż mniej informacji Specyfikacja techniczna
Specyfikacja ogólna
Materiał podstawowy
Plastik Materiał dodatkowy
Plastik Funkcje
Szybkość 1/2 Typ produktu
Rozdrabniacz Certyfikaty
CB Pojemność kosza
Maksymalnie 1 l Stopy antypoślizgowe
Tak Długość przewodu
>1,2 m Technologia
Technologia PowerChop Części, które można myć w zmywarce
Tak Wskaźnik poziomu pojemności
Tak Materiał dzbanka
Plastik Materiał ostrza
Stal szlachetna Liczba obrotów na minutę (RPM)
5000 Bez bisfenolu A
Tak Funkcja PULSE
Tak Ostrza odłączane
Tak Umożliwia kruszenie lodu
Tak Umożliwia miksowanie gorących składników
<60, niezalecane Poziom szumu (standardowy)
<80 dB Gwarancja
2 lata Zgodność z żywnością suchą
Tak
Dane techniczne
Moc
450 W Napięcie
220–240 V Częstotliwość
50-60 Hz Liczba sztuk w opakowaniu
1 szt. na opakowanie typu F
Zgodność
Akcesoria w zestawie 1
Ostrze w kształcie litery „S”
Zabezpieczenie
Certyfikat bezpieczeństwa
CB Automatyczne zatrzymanie ostrzy
<1,5 s zgodnie z normą bezpieczeństwa
Waga i wymiary
Długość produktu
141 mm Szerokość produktu
141 mm Wysokość produktu
258 mm Waga produktu
1056 g Długość opakowania
145 mm Szerokość opakowania
145 mm Wysokość opakowania
275 mm Waga opakowania
1282 g
Trwałość
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
Kraj pochodzenia
Wyprodukowano w:
Chiny
Zobacz wszystkie specyfikacje Zobacz mniej specyfikacji
Pokaż więcej informacji Pokaż mniej informacji
Ostatnio wyświetlone produkty
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.