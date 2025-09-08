Ten duży i łatwy w użyciu rozdrabniacz jest idealnym towarzyszem kuchennym do przygotowywania domowych posiłków. Siekaj i rozdrabniaj składniki dzięki mocnemu silnikowi oraz bez problemu przygotowuj ulubione dipy.
Ten produkt kwalifikuje się do zwolnienia z podatku VAT
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Technologia PowerChop, optymalnie łącząca ostrza, kąt cięcia i wewnętrzną misę, pozwala równomiernie siekać miękkie i twarde składniki.
Przygotowuj ulubione dipy w szklanej misie o pojemności 2 l
Uwielbiasz guacamole albo pesto? W misie o pojemności 2 l możesz przygotować wszystko.
Dwie prędkości, podwójna precyzja!
Dzięki dwóm trybom prędkości z łatwością rozdrobnisz składniki. Aby uzyskać większe kawałki, użyj pierwszej prędkości przez kilka sekund, a dla bardziej płynnej konsystencji wybierz drugą prędkość.
Koniec ze ślizganiem.
Siekaj jedną ręką, dzięki stabilności zapewnianej przez gumową podstawę rozdrabniacza.
Łatwe czyszczenie
Nie martw się o sprzątanie. Misę i ostrza można myć w zmywarce.
Jedno narzędzie, nieograniczone możliwości!
Rozdrabniacz z łatwością radzi sobie ze wszystkimi rodzajami składników – od tych na dipy po te na sałatki. Można go nawet używać do mielenia mięsa, przygotowywania masła orzechowego lub sosów dla całej rodziny.
Szybkie siekanie dzięki 4 ostrzom ze stali nierdzewnej
Nasze precyzyjne ostrza zostały zaprojektowane tak, aby przeciąć każdy składnik i zapewnić Ci możliwie jak najszybsze siekanie.
Zrób domowe masło orzechowe od podstaw.
Możesz teraz z łatwością przygotować w domu masło orzechowe i odkrywać nowe i zdrowsze smaki. Możesz nawet zrobić krem czekoladowy dla dzieci.