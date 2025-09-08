Wyszukiwane terminy

      Rozdrabniacz serii 3000 Rozdrabniacz

      HR1503/00

      Moc, szybkość, niezawodność!

      Ten duży i łatwy w użyciu rozdrabniacz jest idealnym towarzyszem kuchennym do przygotowywania domowych posiłków. Siekaj i rozdrabniaj składniki dzięki mocnemu silnikowi oraz bez problemu przygotowuj ulubione dipy.

      Ten produkt
      Rozdrabniacz serii 3000
      Rozdrabniacz serii 3000

      Rozdrabniacz

      Moc, szybkość, niezawodność!

      Przygotowywanie posiłków nigdy nie było łatwiejsze.

      • Doskonałe rozdrabnianie dzięki technologii PowerChop
      • Silnik o mocy 500 W zapewnia szybkie i doskonałe rezultaty
      • Przygotowuj ulubione dipy i sosy w szklanej misie o poj. 2 l
      • Kontroluj konsystencję dzięki 2 ustawieniom prędkości
      • Misę i ostrza można myć w zmywarce.
      Moc rozdrabniania w zasięgu ręki.

      Moc rozdrabniania w zasięgu ręki.

      Szybkie i doskonałe rozdrabnianie dzięki silnikowi o mocy 500 W. Przygotuj dowolne danie w mgnieniu oka.

      Technologia PowerChop zapewnia doskonałe efekty siekania

      Technologia PowerChop zapewnia doskonałe efekty siekania

      Technologia PowerChop, optymalnie łącząca ostrza, kąt cięcia i wewnętrzną misę, pozwala równomiernie siekać miękkie i twarde składniki.

      Przygotowuj ulubione dipy w szklanej misie o pojemności 2 l

      Przygotowuj ulubione dipy w szklanej misie o pojemności 2 l

      Uwielbiasz guacamole albo pesto? W misie o pojemności 2 l możesz przygotować wszystko.

      Dwie prędkości, podwójna precyzja!

      Dwie prędkości, podwójna precyzja!

      Dzięki dwóm trybom prędkości z łatwością rozdrobnisz składniki. Aby uzyskać większe kawałki, użyj pierwszej prędkości przez kilka sekund, a dla bardziej płynnej konsystencji wybierz drugą prędkość.

      Koniec ze ślizganiem.

      Koniec ze ślizganiem.

      Siekaj jedną ręką, dzięki stabilności zapewnianej przez gumową podstawę rozdrabniacza.

      Łatwe czyszczenie

      Łatwe czyszczenie

      Nie martw się o sprzątanie. Misę i ostrza można myć w zmywarce.

      Jedno narzędzie, nieograniczone możliwości!

      Jedno narzędzie, nieograniczone możliwości!

      Rozdrabniacz z łatwością radzi sobie ze wszystkimi rodzajami składników – od tych na dipy po te na sałatki. Można go nawet używać do mielenia mięsa, przygotowywania masła orzechowego lub sosów dla całej rodziny.

      Szybkie siekanie dzięki 4 ostrzom ze stali nierdzewnej

      Szybkie siekanie dzięki 4 ostrzom ze stali nierdzewnej

      Nasze precyzyjne ostrza zostały zaprojektowane tak, aby przeciąć każdy składnik i zapewnić Ci możliwie jak najszybsze siekanie.

      Zrób domowe masło orzechowe od podstaw.

      Zrób domowe masło orzechowe od podstaw.

      Możesz teraz z łatwością przygotować w domu masło orzechowe i odkrywać nowe i zdrowsze smaki. Możesz nawet zrobić krem czekoladowy dla dzieci.

      Specyfikacja techniczna

      • Specyfikacja ogólna

        Materiał podstawowy
        Plastik
        Materiał dodatkowy
        Plastik / stal szlachetna
        Funkcje
        Szybkość 1/2
        Typ produktu
        Rozdrabniacz
        Certyfikaty
        CB
        Pojemność kosza
        Maks. 2 l
        Stopy antypoślizgowe
        Tak
        Długość przewodu
        >1,2 m
        Technologia
        Technologia PowerChop
        Części, które można myć w zmywarce
        Tak
        Wskaźnik poziomu pojemności
        Tak
        Materiał dzbanka
        Plastik / Szkło
        Materiał ostrza
        Stal szlachetna
        Liczba obrotów na minutę (RPM)
        5000
        Bez bisfenolu A
        Tak
        Funkcja PULSE
        Tak
        Ostrza odłączane
        Tak
        Umożliwia kruszenie lodu
        Tak
        Umożliwia miksowanie gorących składników
        <60, niezalecane
        Poziom szumu (standardowy)
        <80 dB
        Gwarancja
        2 lata
        Zgodność z żywnością suchą
        Tak

      • Dane techniczne

        Moc
        450 W
        Napięcie
        220–240 V
        Częstotliwość
        50-60 Hz
        Liczba sztuk w opakowaniu
        1 szt. na opakowanie typu F

      • Zgodność

        Akcesoria w zestawie 1
        Ostrze w kształcie litery „S”

      • Zabezpieczenie

        Certyfikat bezpieczeństwa
        CB
        Automatyczne zatrzymanie ostrzy
        <1,5 s zgodnie z normą bezpieczeństwa

      • Waga i wymiary

        Długość produktu
        180 mm
        Szerokość produktu
        221 mm
        Wysokość produktu
        271 mm
        Waga produktu
        1245 (plastikowa misa) 2080 (szklana misa)
        Długość opakowania
        227 mm
        Szerokość opakowania
        372 mm
        Wysokość opakowania
        187 mm
        Waga opakowania
        1983 (plastikowa misa) 2826 (szklana misa)

      • Trwałość

        Instrukcja obsługi
        Instrukcja obsługi

      • Kraj pochodzenia

        Wyprodukowano w:
        Chiny

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

