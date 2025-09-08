Wyszukiwane terminy

      Rozdrabniacz serii 5000 Rozdrabniacz

      HR1507/00

      Twój najlepszy pomocnik w kuchni.

      Nasz hybrydowy rozdrabniacz to idealne narzędzie kuchenne do przygotowywania domowych posiłków. Rozdrabniaj, krój i szatkuj, aby przygotować nawet najbardziej wymagające potrawy. Z łatwością możesz też zetrzeć ser, ubić śmietankę lub obrać czosnek.

      Twój najlepszy pomocnik w kuchni.

      Przyrządzaj posiłki dzięki hybrydowemu rozdrabniaczowi 6w1.

      • Doskonałe rozdrabnianie dzięki technologii PowerChop
      • Stwórz dowolne danie dzięki hybrydowemu rozdrabniaczowi 6w1
      • Silnik o mocy 650 W zapewnia szybkie i doskonałe rezultaty
      • Przyrządzaj ulubione sosy w szklanej misce o poj. 2 l
      • Misę i akcesoria można myć w zmywarce
      Mocne rozdrabnianie dostępne w każdej chwili.

      Mocne rozdrabnianie dostępne w każdej chwili.

      Szybkie i doskonałe rozdrabnianie dzięki silnikowi o mocy 650 W. Przyrządzaj pyszne dania w mgnieniu oka.

      Technologia PowerChop zapewnia doskonałe efekty siekania

      Technologia PowerChop zapewnia doskonałe efekty siekania

      Technologia PowerChop, optymalnie łącząca ostrza, kąt cięcia i wewnętrzną misę, pozwala równomiernie siekać miękkie i twarde składniki.

      Przyrządzaj rodzinne posiłki w szklanej misce o pojemności 2 l

      Przyrządzaj rodzinne posiłki w szklanej misce o pojemności 2 l

      Musisz przyrządzić więcej porcji dla swojej rodziny? W szklanej misce o pojemności 2 l możesz przygotować sosy, dipy, sałatki i masło orzechowe.

      Cztery ustawienia prędkości zapewniają absolutną precyzję!

      Cztery ustawienia prędkości zapewniają absolutną precyzję!

      Dzięki czterem ustawieniom prędkości możesz przygotować dowolne danie. Do sosów z kawałkami składników i past używaj niższych prędkości, a jeśli chcesz uzyskać całkowicie gładką konsystencję, używaj najwyższych prędkości.

      Koniec ze ślizganiem.

      Koniec ze ślizganiem.

      Siekaj bez obaw dzięki zapewniającej stabilność gumowej podstawie hybrydowego urządzenia.

      Łatwe czyszczenie

      Łatwe czyszczenie

      Nie martw się o czyszczenie. Misę, ostrza i tarcze można myć w zmywarce.

      Jedno narzędzie, nieograniczone możliwości!

      Jedno narzędzie, nieograniczone możliwości!

      Rozdrabniacz z łatwością radzi sobie z wszelkiego rodzaju składnikami – od tych na dipy po te na sałatki. Możesz kroić owoce lub warzywa, ścierać ser lub czekoladę i oczywiście siekać najtwardsze składniki, takie jak orzechy i mięso.

      Zrób domowe masło orzechowe od podstaw.

      Zrób domowe masło orzechowe od podstaw.

      Możesz teraz z łatwością przygotować w domu masło orzechowe i odkrywać nowe i zdrowsze smaki. Możesz nawet zrobić krem czekoladowy dla dzieci.

      Szybkie siekanie dzięki 4 ostrzom ze stali nierdzewnej

      Szybkie siekanie dzięki 4 ostrzom ze stali nierdzewnej

      Nasze precyzyjne ostrza zostały zaprojektowane tak, aby przeciąć każdy składnik i zapewnić Ci możliwie jak najszybsze siekanie.

      Łatwe krojenie warzyw w plasterki

      Łatwe krojenie warzyw w plasterki

      Bez trudu przyrządzaj posiłki lub sałatki dzięki naszej tarczy tnącej, która zapewnia szybkie i równomierne rezultaty.

      Łatwe rozdrabnianie warzyw lub sera

      Łatwe rozdrabnianie warzyw lub sera

      Dzięki naszej tarczy do rozdrabniania możesz zetrzeć ser, aby posypać nim potrawy, lub warzywa, aby przygotować zdrową sałatkę.

      Obieraczka do czosnku umożliwia szybsze przygotowanie posiłków

      Obieraczka do czosnku umożliwia szybsze przygotowanie posiłków

      Chcesz przygotować danie z dużą ilością czosnku? Po prostu zamontuj obieraczkę do czosnku i dodaj ząbki. Rezultat? Obrane ząbki i czyste ręce.

      Zetrzyj ser do dowolnego dania

      Zetrzyj ser do dowolnego dania

      Dzięki naszej tarczy rozdrabniającej z łatwością zetrzesz ser lub przygotujesz puree ziemniaczane do dowolnego przepisu.

      Bita śmietana do deserów

      Bita śmietana do deserów

      Tarcza emulgacyjna ułatwia przygotowanie bitej śmietany lub ubijanie białek jaj.

      Specyfikacja techniczna

      • Specyfikacja ogólna

        Materiał podstawowy
        Plastik
        Materiał dodatkowy
        Plastik / stal szlachetna
        Funkcje
        Szybkość 1 / 2 / 3 / 4
        Typ produktu
        Rozdrabniacz hybrydowy
        Certyfikaty
        CB
        Pojemność kosza
        Maks. 2 l
        Stopy antypoślizgowe
        Tak
        Długość przewodu
        >1,2 m
        Technologia
        Technologia PowerChop
        Wbudowany wyłącznik
        Przełącznik zasilania
        Części, które można myć w zmywarce
        Tak
        Wskaźnik poziomu pojemności
        Tak
        Materiał dzbanka
        Plastik / Szkło
        Materiał ostrza
        Stal szlachetna
        Liczba obrotów na minutę (RPM)
        5000
        Bez bisfenolu A
        Tak
        Funkcja PULSE
        Tak
        Ostrza odłączane
        Tak
        Umożliwia kruszenie lodu
        Tak
        Umożliwia miksowanie gorących składników
        <60, niezalecane
        Poziom szumu (standardowy)
        <80 dB
        Gwarancja
        2 lata
        Zgodność z żywnością suchą
        Tak

      • Dane techniczne

        Moc
        450 W
        Napięcie
        220–240 V
        Częstotliwość
        50-60 Hz
        Liczba sztuk w opakowaniu
        1 szt. na opakowanie typu F

      • Zgodność

        Akcesoria w zestawie 1
        Ostrze S (SKU4/5)
        Akcesoria w zestawie 2
        Tarcza do krojenia (SKU4/5)
        Akcesoria w zestawie 3
        Tarcza do szatkowania (SKU4/5)
        Powiązane akcesoria 1
        Tarcza rozdrabniająca (SKU4/5)
        Powiązane akcesoria 2
        Obieraczka do czosnku (SKU5)
        Powiązane akcesoria 3
        Tarcza do ubijania (SKU5)

      • Zabezpieczenie

        Certyfikat bezpieczeństwa
        CB
        Automatyczne zatrzymanie ostrzy
        <1,5 s zgodnie z normą bezpieczeństwa

      • Waga i wymiary

        Długość produktu
        221,4 mm
        Szerokość produktu
        183,7 mm
        Wysokość produktu
        317,9 mm
        Waga produktu
        1647 (SKU4) 2380 (SKU5)
        Długość opakowania
        367 mm
        Szerokość opakowania
        257 mm
        Wysokość opakowania
        240 mm
        Waga opakowania
        2835 (SKU4) 3724 (SKU5)

      • Trwałość

        Instrukcja obsługi
        Instrukcja obsługi

      • Kraj pochodzenia

        Wyprodukowano w:
        Chiny

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

