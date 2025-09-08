Nasz hybrydowy rozdrabniacz to idealne narzędzie kuchenne do przygotowywania domowych posiłków. Rozdrabniaj, krój i szatkuj, aby przygotować nawet najbardziej wymagające potrawy. Z łatwością możesz też zetrzeć ser, ubić śmietankę lub obrać czosnek.
Ten produkt kwalifikuje się do zwolnienia z podatku VAT
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Technologia PowerChop, optymalnie łącząca ostrza, kąt cięcia i wewnętrzną misę, pozwala równomiernie siekać miękkie i twarde składniki.
Przyrządzaj rodzinne posiłki w szklanej misce o pojemności 2 l
Musisz przyrządzić więcej porcji dla swojej rodziny? W szklanej misce o pojemności 2 l możesz przygotować sosy, dipy, sałatki i masło orzechowe.
Cztery ustawienia prędkości zapewniają absolutną precyzję!
Dzięki czterem ustawieniom prędkości możesz przygotować dowolne danie. Do sosów z kawałkami składników i past używaj niższych prędkości, a jeśli chcesz uzyskać całkowicie gładką konsystencję, używaj najwyższych prędkości.
Koniec ze ślizganiem.
Siekaj bez obaw dzięki zapewniającej stabilność gumowej podstawie hybrydowego urządzenia.
Łatwe czyszczenie
Nie martw się o czyszczenie. Misę, ostrza i tarcze można myć w zmywarce.
Jedno narzędzie, nieograniczone możliwości!
Rozdrabniacz z łatwością radzi sobie z wszelkiego rodzaju składnikami – od tych na dipy po te na sałatki. Możesz kroić owoce lub warzywa, ścierać ser lub czekoladę i oczywiście siekać najtwardsze składniki, takie jak orzechy i mięso.
Zrób domowe masło orzechowe od podstaw.
Możesz teraz z łatwością przygotować w domu masło orzechowe i odkrywać nowe i zdrowsze smaki. Możesz nawet zrobić krem czekoladowy dla dzieci.
Szybkie siekanie dzięki 4 ostrzom ze stali nierdzewnej
Nasze precyzyjne ostrza zostały zaprojektowane tak, aby przeciąć każdy składnik i zapewnić Ci możliwie jak najszybsze siekanie.
Łatwe krojenie warzyw w plasterki
Bez trudu przyrządzaj posiłki lub sałatki dzięki naszej tarczy tnącej, która zapewnia szybkie i równomierne rezultaty.
Łatwe rozdrabnianie warzyw lub sera
Dzięki naszej tarczy do rozdrabniania możesz zetrzeć ser, aby posypać nim potrawy, lub warzywa, aby przygotować zdrową sałatkę.
Obieraczka do czosnku umożliwia szybsze przygotowanie posiłków
Chcesz przygotować danie z dużą ilością czosnku? Po prostu zamontuj obieraczkę do czosnku i dodaj ząbki. Rezultat? Obrane ząbki i czyste ręce.
Zetrzyj ser do dowolnego dania
Dzięki naszej tarczy rozdrabniającej z łatwością zetrzesz ser lub przygotujesz puree ziemniaczane do dowolnego przepisu.
Bita śmietana do deserów
Tarcza emulgacyjna ułatwia przygotowanie bitej śmietany lub ubijanie białek jaj.