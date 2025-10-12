Pyszne, domowe smakołyki bez wysiłku

Mikser firmy Philips z podstawą, miską i sitkiem umożliwia przygotowanie pysznych domowych ciast, pasztecików i chleba. Silnik o dużej mocy 300 W, 5 prędkości, końcówki do ubijania piany oraz dwie misy sprawiają, że miksowanie jest łatwe i przyjemne.