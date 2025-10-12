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Produkcja zakończona
HR1568/03
Pyszne, domowe smakołyki bez wysiłku
Mikser firmy Philips z podstawą, miską i sitkiem umożliwia przygotowanie pysznych domowych ciast, pasztecików i chleba. Silnik o dużej mocy 300 W, 5 prędkości, końcówki do ubijania piany oraz dwie misy sprawiają, że miksowanie jest łatwe i przyjemne.
Silnik o dużej mocy (300 W) umożliwia przygotowywanie różnych składników.
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