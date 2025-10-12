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  • Pyszne, domowe smakołyki bez wysiłku
  • Pyszne, domowe smakołyki bez wysiłku
  • Pyszne, domowe smakołyki bez wysiłku
  • Pyszne, domowe smakołyki bez wysiłku

Produkcja zakończona

Mikser

HR1568/03

Pyszne, domowe smakołyki bez wysiłku

Mikser firmy Philips z podstawą, miską i sitkiem umożliwia przygotowanie pysznych domowych ciast, pasztecików i chleba. Silnik o dużej mocy 300 W, 5 prędkości, końcówki do ubijania piany oraz dwie misy sprawiają, że miksowanie jest łatwe i przyjemne.

Poznaj wszystkie korzyści

Mikser z podstawą, miską i sitkiem

Pyszne, domowe smakołyki bez wysiłku

Podstawa miksera

Podstawa miksera

2 szklane misy do małych i dużych ilości

Silnik o dużej mocy — 300 W

Silnik o dużej mocy — 300 W

Silnik o dużej mocy (300 W) umożliwia przygotowywanie różnych składników.

Specyfikacja techniczna

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie