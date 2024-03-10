Przygotowywanie soków jeszcze nigdy nie było tak proste. Duży otwór na produkty mieści całe owoce i warzywa, więc nie trzeba ich kroić na kawałki. Silnik o dużej mocy 650 W oraz wyjątkowy filtr z mikrosiateczką zapewniają sprawne wyciskanie soku do ostatniej kropli.