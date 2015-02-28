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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Doskonały sok w mgnieniu oka
Przygotowywanie soków jeszcze nigdy nie było tak proste. Duży otwór na produkty mieści całe owoce i warzywa, więc nie trzeba ich kroić na kawałki. Silnik o dużej mocy 650 W oraz wyjątkowy filtr z mikrosiateczką zapewniają sprawne wyciskanie soku do ostatniej kropli.
650 W
2 l
Duży otwór na produkty
Wszystkie zdejmowane części można myć w zmywarce.
Pojemnik na miąższ o pojemności 2 l oraz dzbanek na sok o pojemności 1,25 l umożliwiają wyciśnięcie większej ilości soku za jednym razem.
Duży otwór wlotowy mieści duże owoce i warzywa, więc nie trzeba ich rozdrabniać.
4.3
z 5
17
Opinie
93%
poleca ten produkt
AnkaG
28/02/2015
Polska
Doskonała
Świetny sprzęt, prosty w obsłudze, części można myć w zmywarce. Praktyczny pojemnik na sok. Opcja używania całych owoców pozwala zaoszczędzić czas, jaki trzeba by było poświęcić na obranie, usunięcie gniazd nasiennych, pokrojenie itp. owoców i warzyw.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
szymaszek
07/07/2014
Polska
bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze
Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Angel
07/07/2014
Polska
bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze
Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka