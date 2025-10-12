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Wszystkie serie

  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*

Produkcja zakończona

Seria 3000Blender z technologią ProBlend, 450 W, 1,9 l

HR2041/41

Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
Blender o mocy 450 W i wysokiej wydajności blenduje dowolne składniki, a nawet kruszy lód. Pozwala uzyskać gładką konsystencję przy minimalnym wysiłku i w krótkim czasie.
Poznaj wszystkie korzyści

Wyjątkowy system ProBlend

Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*

  • System ProBlend

  • Maks. pojemność 1,9 l

  • Faktyczna pojemność 1 l

  • 1 ustawienie prędkości i przycisk pulsacji

  • Plastikowy dzbanek

Wyjątkowy system ProBlend zapewnia gładką konsystencję

Wyjątkowy system ProBlend zapewnia gładką konsystencję

Wyjątkowy system ProBlend to doskonałe połączenie 3 technologii zaprojektowanych tak, aby zapewnić gładką konsystencję blendowanych produktów bez grudek w czasie zaledwie 45 sekund*. Silnik o mocy 450 W pozwala na równomierną cyrkulację wszystkich składników, innowacyjny kształt ostrza gwarantuje maksymalną powierzchnię cięcia, a wyjątkowy dzbanek z żebrowaniem nieustannie kieruje składniki na tor blendowania.

Kruszy lód na drobne kawałki w zaledwie 45 sekund**

Kruszy lód na drobne kawałki w zaledwie 45 sekund**

Użyj systemu ProBlend i trybu pulsacji, aby skruszyć kostki lodu na drobne kawałki w zaledwie 45 sekund**. To idealny dodatek do Twoich ulubionych zimnych napojów i koktajli oraz wyjątkowych deserów.

Łatwe czyszczenie — również w zmywarce

Łatwe czyszczenie — również w zmywarce

Dzbanek ma zdejmowaną pokrywę, co ułatwia czyszczenie. Dzbanek, ostrza oraz pokrywa są odpowiednie do mycia w zmywarce.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

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Przypisy

  1. Przetestowano w trybie MAX na różnych przepisach

  2. Przetestowano w trybie PULSACJI z użyciem 8 kostek lodu o wymiarach 2,5 cm × 2,5 cm × 2,5 cm

  3. w przypadku szklanki o pojemności 200 ml