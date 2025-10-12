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Produkcja zakończona
HR2041/41
System ProBlend
Maks. pojemność 1,9 l
Faktyczna pojemność 1 l
1 ustawienie prędkości i przycisk pulsacji
Plastikowy dzbanek
Wyjątkowy system ProBlend to doskonałe połączenie 3 technologii zaprojektowanych tak, aby zapewnić gładką konsystencję blendowanych produktów bez grudek w czasie zaledwie 45 sekund*. Silnik o mocy 450 W pozwala na równomierną cyrkulację wszystkich składników, innowacyjny kształt ostrza gwarantuje maksymalną powierzchnię cięcia, a wyjątkowy dzbanek z żebrowaniem nieustannie kieruje składniki na tor blendowania.
Użyj systemu ProBlend i trybu pulsacji, aby skruszyć kostki lodu na drobne kawałki w zaledwie 45 sekund**. To idealny dodatek do Twoich ulubionych zimnych napojów i koktajli oraz wyjątkowych deserów.
Dzbanek ma zdejmowaną pokrywę, co ułatwia czyszczenie. Dzbanek, ostrza oraz pokrywa są odpowiednie do mycia w zmywarce.
Opinie
Przetestowano w trybie MAX na różnych przepisach
Przetestowano w trybie PULSACJI z użyciem 8 kostek lodu o wymiarach 2,5 cm × 2,5 cm × 2,5 cm
w przypadku szklanki o pojemności 200 ml