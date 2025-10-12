Wyjątkowy system ProBlend zapewnia gładką konsystencję

Wyjątkowy system ProBlend to doskonałe połączenie 3 technologii zaprojektowanych tak, aby zapewnić gładką konsystencję blendowanych produktów bez grudek w czasie zaledwie 45 sekund*. Silnik o mocy 450 W pozwala na równomierną cyrkulację wszystkich składników, innowacyjny kształt ostrza gwarantuje maksymalną powierzchnię cięcia, a wyjątkowy dzbanek z żebrowaniem nieustannie kieruje składniki na tor blendowania.