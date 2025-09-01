Mikser o dużej mocy do przygotowywania babeczek i ciast.
Mikser firmy Philips umożliwia przygotowanie pysznych, puszystych ciast i chleba dla całej rodziny. Lekkie końcówki do ubijania w kształcie stożka zapewniają krótszy czas ubijania i gładkie ciasto. Silnik o dużej mocy 400 W poradzi sobie nawet z najtrudniejszym do wyrobienia ciastem.
Seria 5000
Mikser
Mikser o dużej mocy do przygotowywania babeczek i ciast.
Twój niezbędny produkt kuchenny.
Moc silnika 400 W
Pięć ustawień prędkości + Turbo dla wszystkich rodzajów ciasta
O 25% szybsza praca w porównaniu z tradycyjnymi ubijaczkami
Możliwość mycia części w zmywarce
Silnik o mocy 400 W do wyrabiania ciasta o nawet najgęstszej konsystencji
Silnik o dużej mocy 400 W poradzi sobie nawet z najgęstszą konsystencją ciasta.
Pięć ustawień prędkości i funkcja Turbo zapewniają lepszą wydajność
Dzięki wielu ustawieniom prędkości masz pełną kontrolę nad mieszaniem, a tryb Turbo umożliwia łatwe wyrabianie każdego ciasta lub masy.
Końcówki do ubijania piany i wyrabiania ciasta
Dzięki specjalnym końcówkom przygotujesz wszystkie cukiernicze przysmaki. Z kolei haki do ciasta pozwolą Ci upiec własny chleb w domu, a stożkowe końcówki do ubijania – przygotować dowolne ciasto na wypieki.
Stożkowa końcówka do ubijania działa o 25% sprawniej niż tradycyjne ubijaczki
Unikalna stożkowa końcówka do ubijania zapewnia maksymalne napowietrzenie masy, co przekłada się na lekką strukturę i gładkie ciasto.
Łatwy montaż końcówek do ubijania
Końcówki do ubijania mają inny kształt po jednej ze stron, co znacznie ułatwia ich prawidłowy montaż.
Poręczny przycisk do zdejmowania końcówek do ubijania
Końcówki do ubijania piany lub wyrabiania ciasta można zdjąć jednym naciśnięciem przycisku.
