Mikser o dużej mocy do przygotowywania babeczek i ciast.

Mikser firmy Philips umożliwia przygotowanie pysznych, puszystych ciast i chleba dla całej rodziny. Lekkie końcówki do ubijania w kształcie stożka zapewniają krótszy czas ubijania i gładkie ciasto. Silnik o dużej mocy 400 W poradzi sobie nawet z najtrudniejszym do wyrobienia ciastem.