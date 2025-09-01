Wyszukiwane terminy

      Seria 5000 Mikser

      HR3739/00

      Mikser o dużej mocy do przygotowywania babeczek i ciast.

      Mikser firmy Philips umożliwia przygotowanie pysznych, puszystych ciast i chleba dla całej rodziny. Lekkie końcówki do ubijania w kształcie stożka zapewniają krótszy czas ubijania i gładkie ciasto. Silnik o dużej mocy 400 W poradzi sobie nawet z najtrudniejszym do wyrobienia ciastem.

      Mikser o dużej mocy do przygotowywania babeczek i ciast.

      • Moc silnika 400 W
      • Pięć ustawień prędkości + Turbo dla wszystkich rodzajów ciasta
      • O 25% szybsza praca w porównaniu z tradycyjnymi ubijaczkami
      • Możliwość mycia części w zmywarce
      Silnik o mocy 400 W do wyrabiania ciasta o nawet najgęstszej konsystencji

      Silnik o dużej mocy 400 W poradzi sobie nawet z najgęstszą konsystencją ciasta.

      Pięć ustawień prędkości i funkcja Turbo zapewniają lepszą wydajność

      Dzięki wielu ustawieniom prędkości masz pełną kontrolę nad mieszaniem, a tryb Turbo umożliwia łatwe wyrabianie każdego ciasta lub masy.

      Końcówki do ubijania piany i wyrabiania ciasta

      Dzięki specjalnym końcówkom przygotujesz wszystkie cukiernicze przysmaki. Z kolei haki do ciasta pozwolą Ci upiec własny chleb w domu, a stożkowe końcówki do ubijania – przygotować dowolne ciasto na wypieki.

      Stożkowa końcówka do ubijania działa o 25% sprawniej niż tradycyjne ubijaczki

      Unikalna stożkowa końcówka do ubijania zapewnia maksymalne napowietrzenie masy, co przekłada się na lekką strukturę i gładkie ciasto.

      Łatwy montaż końcówek do ubijania

      Końcówki do ubijania mają inny kształt po jednej ze stron, co znacznie ułatwia ich prawidłowy montaż.

      Poręczny przycisk do zdejmowania końcówek do ubijania

      Końcówki do ubijania piany lub wyrabiania ciasta można zdjąć jednym naciśnięciem przycisku.

      Niezbędne przybory kuchenne

      Poznaj nasze pozostałe niezbędne przybory kuchenne i stwórz własny zestaw długotrwałych narzędzi w spójnym stylu.

      2 lata gwarancji

      Dodatkowo mikser jest objęty 2-letnią gwarancją.

      Specyfikacja techniczna

      • Specyfikacja ogólna

        Materiał podstawowy
        Plastik
        Materiał dodatkowy
        Metal
        Wstępnie zaprogramowane ustawienia
        Nie
        Funkcje
        Ubijanie, ugniatanie
        Typ produktu
        Mikser ręczny
        Interfejs
        Pokrętło
        Długość przewodu
        1,2
        Schowek na przewód
        Tak
        Timer
        Nie
        Wbudowany wyłącznik
        Tak
        Regulowany termostat
        Nie
        Wskaźnik zasilania
        Nie
        Części, które można myć w zmywarce
        Nie
        Materiał ostrza
        Stal szlachetna
        Liczba obrotów na minutę (RPM)
        1150
        Bez bisfenolu A
        Tak
        Funkcja PULSE
        Nie
        Ostrza odłączane
        Tak
        Umożliwia kruszenie lodu
        Nie
        Umożliwia miksowanie gorących składników
        Nie
        Książka z przepisami
        Nie
        Poziom szumu (standardowy)
        Lc = 86 dB(A)
        Gwarancja
        2
        Zgodność z żywnością suchą
        Nie
        Funkcja automatycznego czyszczenia
        Nie

      • Dane techniczne

        Moc
        400 W
        Napięcie
        230 V
        Częstotliwość
        50 Hz
        Liczba sztuk w opakowaniu
        1
        Akumulator
        Nie
        Klasa efektywności energetycznej
        Nie

      • Zgodność

        Akcesoria w zestawie 1
        Podwójna trzepaczka
        Akcesoria w zestawie 2
        Końcówka do wyrabiania ciasta
        Powiązane akcesoria 1
        Instrukcja obsługi
        Powiązane akcesoria 2
        Karta gwarancyjna

      • Zabezpieczenie

        Certyfikat bezpieczeństwa
        Tak

      • Waga i wymiary

        Długość produktu
        9 cm
        Szerokość produktu
        19,4 cm
        Wysokość produktu
        31,9 cm
        Waga produktu
        1,139 kg
        Długość opakowania
        11 cm
        Szerokość opakowania
        21,2 cm
        Wysokość opakowania
        20,9 cm
        Waga opakowania
        1,46 kg

      • Trwałość

        Futerał
        100% materiału z recyklingu
        Instrukcja obsługi
        Papier w 100 procentach z recyklingu

      • Kraj pochodzenia

        Wyprodukowano w:
        Chiny

