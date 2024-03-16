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Technologia ProBlend Ultra
Aplikacja HomeID
Szybkie wybieranie programów
Pobierz aplikację HomeID i odkryj setki przepisów do wykorzystania z nowym blenderem, w tym ciekawe pomysły na napoje, przekąski, desery, a nawet całe posiłki. Zdrowe posiłki nigdy nie smakowały tak dobrze — wszystko dzięki prostym, ale jednocześnie pełnym smaku wariacjom wszelkiego rodzaju ulubionych potraw dla całej rodziny. Znajdziesz tu zarówno zdrowe desery czekoladowe, jak i pożywne dania główne. Dzięki HomeID zyskujesz dostęp do przepisów na dania, które regularnie zagoszczą na Twoim stole.
Technologia ProBlend Ultra łączy w sobie trzy cechy, które zostały zaprojektowane tak, aby idealnie ze sobą współdziałać, zapewniając najwyższą różnorodność smaku i konsystencji, tak jak lubisz, przy każdym użyciu
Dzbanek ProBlend Ultra jest wyposażony w wyjątkowe żebra, które w sposób ciągły kierują składniki z powrotem do strumienia miksującego.
4.6
z 5
144
Opinie
90%
poleca ten produkt
Iwona-Pelagia
16/03/2024
Polska
Zweryfikowany kupujący
Philips-Flip i Juice blender HR3770/10
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Blender jest rewelacyjny, prosty w obsłudze, robię w nich koktajle, ciasta na naleśniki i gofry, produkt godny polecena
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki
Vlod
28/12/2023
Polska
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobry produkt
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Blender spełnia wymagania w 100% Moduł wyciskarki soku jest jednak nieco kłopotliwy w obsłudze - trudności w jego demontażu i montazu. Polecam wiec zakup osobnej wyciskarki sokow Philips zwlaazcza do twardych warzyw. np. buraki, marchew. Pomimo tego urzadzenie jest super.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki
Zantak295
20/06/2023
Polska
Doskonały na lato
Jednoczesna możliwość wyciskania soku i blendowania to cudowna opcja i każdy kto korzystał z wyciskarki wolnoobrotowej to wie. Normalna wyciskarka ma różne opcje dla różnej twardości warzyw i owoców. Częstym problemem jest to, że możemy chcieć użyć różnych - i takich i takich. Tutaj nie ma tego problemu. Dodatkowo oczywista jest oszczędność miejsca co dla mnie było ogromnym plusem bo zwolniłem dużo miejsca w szafce. Aplikacja super. Polecam każdemu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Flip&Juice™ Blender HR3770/00 Wielofunkcyjny blender z funkcją sokowirówki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Flip&Juice™ Blender HR3770/00 Wielofunkcyjny blender z funkcją sokowirówki