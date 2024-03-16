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Wszystkie serie

  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
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  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
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  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
  • Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.

Seria 7000Blender o dużej prędkości

HR3760/00

4.6
| (144) Opinie | 90% poleca ten produkt
Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.
Technologia ProBlend Ultra umożliwia uzyskanie dowolnego połączenia smaku i konsystencji, a aplikacja HomeID ułatwia odkrywanie nowych możliwości. Od koktajli i zup po masła orzechowe — rozwiązanie dające radość całej rodzinie.
Poznaj wszystkie korzyści

Bezkresna inspiracja. Idealnie gładkie mieszanki.

  • Technologia ProBlend Ultra

  • Aplikacja HomeID

  • Szybkie wybieranie programów

Odkryj wspaniałe przepisy i rozkoszuj się świeżą kawą dzięki HomeID

Odkryj wspaniałe przepisy i rozkoszuj się świeżą kawą dzięki HomeID

Pobierz aplikację HomeID i odkryj setki przepisów do wykorzystania z nowym blenderem, w tym ciekawe pomysły na napoje, przekąski, desery, a nawet całe posiłki. Zdrowe posiłki nigdy nie smakowały tak dobrze — wszystko dzięki prostym, ale jednocześnie pełnym smaku wariacjom wszelkiego rodzaju ulubionych potraw dla całej rodziny. Znajdziesz tu zarówno zdrowe desery czekoladowe, jak i pożywne dania główne. Dzięki HomeID zyskujesz dostęp do przepisów na dania, które regularnie zagoszczą na Twoim stole.

Technologia ProBlend Ultra

Technologia ProBlend Ultra

Technologia ProBlend Ultra łączy w sobie trzy cechy, które zostały zaprojektowane tak, aby idealnie ze sobą współdziałać, zapewniając najwyższą różnorodność smaku i konsystencji, tak jak lubisz, przy każdym użyciu

Dzbanek ProBlend Ultra

Dzbanek ProBlend Ultra

Dzbanek ProBlend Ultra jest wyposażony w wyjątkowe żebra, które w sposób ciągły kierują składniki z powrotem do strumienia miksującego.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

144

Opinie

90%

poleca ten produkt

3

16/03/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Philips-Flip i Juice blender HR3770/10

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Blender jest rewelacyjny, prosty w obsłudze, robię w nich koktajle, ciasta na naleśniki i gofry, produkt godny polecena

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki

28/12/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobry produkt

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Blender spełnia wymagania w 100% Moduł wyciskarki soku jest jednak nieco kłopotliwy w obsłudze - trudności w jego demontażu i montazu. Polecam wiec zakup osobnej wyciskarki sokow Philips zwlaazcza do twardych warzyw. np. buraki, marchew. Pomimo tego urzadzenie jest super.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Flip&Juice™ Blender HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki

20/06/2023

Polska

Polska

Doskonały na lato

Jednoczesna możliwość wyciskania soku i blendowania to cudowna opcja i każdy kto korzystał z wyciskarki wolnoobrotowej to wie. Normalna wyciskarka ma różne opcje dla różnej twardości warzyw i owoców. Częstym problemem jest to, że możemy chcieć użyć różnych - i takich i takich. Tutaj nie ma tego problemu. Dodatkowo oczywista jest oszczędność miejsca co dla mnie było ogromnym plusem bo zwolniłem dużo miejsca w szafce. Aplikacja super. Polecam każdemu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Flip&Juice™ Blender HR3770/00 Wielofunkcyjny blender z funkcją sokowirówki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Flip&Juice™ Blender HR3770/00 Wielofunkcyjny blender z funkcją sokowirówki

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie