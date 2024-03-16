Technologia ProBlend Ultra
Aplikacja HomeID
Szybkie wybieranie programów
Pobierz aplikację HomeID i odkryj setki przepisów do wykorzystania z nowym blenderem, w tym ciekawe pomysły na napoje, przekąski, desery, a nawet całe posiłki. Zdrowe posiłki nigdy nie smakowały tak dobrze — wszystko dzięki prostym, ale jednocześnie pełnym smaku wariacjom wszelkiego rodzaju ulubionych potraw dla całej rodziny. Znajdziesz tu zarówno zdrowe desery czekoladowe, jak i pożywne dania główne. Dzięki HomeID zyskujesz dostęp do przepisów na dania, które regularnie zagoszczą na Twoim stole.
Technologia ProBlend Ultra łączy w sobie trzy cechy, które zostały zaprojektowane tak, aby idealnie ze sobą współdziałać, zapewniając najwyższą różnorodność smaku i konsystencji, tak jak lubisz, przy każdym użyciu
Dzbanek ProBlend Ultra jest wyposażony w wyjątkowe żebra, które w sposób ciągły kierują składniki z powrotem do strumienia miksującego.
Poznaj recenzje produktów
4.6
z 5
160
Opinie
89%
poleca ten produkt
Iwona-Pelagia
16/03/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Philips-Flip i Juice blender HR3770/10
Blender jest rewelacyjny, prosty w obsłudze, robię w nich koktajle, ciasta na naleśniki i gofry, produkt godny polecena
Zalety
Super szybki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Blender Flip&Juice™ HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Blender Flip&Juice™ HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki
Vlod
28/12/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobry produkt
Blender spełnia wymagania w 100% Moduł wyciskarki soku jest jednak nieco kłopotliwy w obsłudze - trudności w jego demontażu i montazu. Polecam wiec zakup osobnej wyciskarki sokow Philips zwlaazcza do twardych warzyw. np. buraki, marchew. Pomimo tego urzadzenie jest super.
Zalety
Prostota obslugi, uniwersalnosc zastosowan.
Wady
stosunkowo glosna praca
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Blender Flip&Juice™ HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Blender Flip&Juice™ HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki
Zantak295
20/06/2023
Polska
Doskonały na lato
Jednoczesna możliwość wyciskania soku i blendowania to cudowna opcja i każdy kto korzystał z wyciskarki wolnoobrotowej to wie. Normalna wyciskarka ma różne opcje dla różnej twardości warzyw i owoców. Częstym problemem jest to, że możemy chcieć użyć różnych - i takich i takich. Tutaj nie ma tego problemu. Dodatkowo oczywista jest oszczędność miejsca co dla mnie było ogromnym plusem bo zwolniłem dużo miejsca w szafce. Aplikacja super. Polecam każdemu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Blender Flip&Juice™ HR3770/00 Wielofunkcyjny blender z funkcją sokowirówki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Blender Flip&Juice™ HR3770/00 Wielofunkcyjny blender z funkcją sokowirówki