Jestem bardzo zadowolona z blendera Flip&Juice HR3770/00. Korzystam z niego niemal codziennie (zarówno z funkcji blendera jak i sokowirówki). Lubie urzadzenia typu 2w1, bo nie trace na nie zbyt duzo mieejsca w mojej malej kuchni. Blender ma duża moc i jest wytrzymaly- radzi sobie z zadaniami typu mielenie orzechów czy kruszenie lodu. Z kolei sokowirówkę polubiłam za łatwość obslugi- jednym kliknięciem wybieramy preferowany rodzaj soku (z miąższem lub bez). Obsługa jest prosta, poszczególne elementy można myć w zmywarce. Jakość wykonania jest dużym plusem. Do tego nowoczesny design, który świetnie prezentuje się na kuchennym blacie.