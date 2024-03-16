  • Blenduj, mieszaj, miksuj.
Blender Flip&Juice™Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki

HR3770/10

4.6
| (160) Opinie | 89% poleca ten produkt
Blenduj, mieszaj, miksuj.
Nowy blender Flip & Juice™ firmy Philips z rewolucyjnym dzbankiem i wbudowanym systemem filtrów pozwala robić soki klarowne lub z miąższem, gładkie smoothies i chrupiące masło orzechowe. Dzięki różnorodności konsystencji rozwiązanie to zadowoli wszystkich członków rodziny.
Soki klarowne lub z miąższem dzięki technologii Flip&Juice™

  • Technologia Flip&Juice™

  • Technologia ProBlend Ultra

  • Aplikacja HomeID

  • Szybkie wybieranie programów

  • Podręczne dzbanki Tritan™

Soki klarowne lub z miąższem dzięki technologii Flip&Juice™

Nowy blender Flip & Juice jest naszym pierwszym blenderem o wysokiej prędkości z modułem sokowirówki. Rewolucyjny dzbanek i wbudowany filtr gwarantują, że konsystencja napojów zadowoli wszystkich członków rodziny. Od idealnie gładkich smoothies aż do klarownych soków — nasz najbardziej zaawansowany blender zapewnia pełną różnorodność. Dzięki połączeniu funkcji blendera i sokowirówki pozwala zaoszczędzić miejsce w kuchni.

Technologia ProBlend Ultra

Technologia ProBlend Ultra łączy w sobie trzy cechy, które zostały zaprojektowane tak, aby idealnie ze sobą współdziałać, zapewniając najwyższą różnorodność smaku i konsystencji, tak jak lubisz, przy każdym użyciu

Dzbanek ProBlend Ultra kieruje składniki ku strumieniowi

Dzbanek ProBlend Ultra ma wyjątkowe żłobienia, które nieustannie kierują składniki z powrotem ku strumieniowi blendera. Dzięki temu składniki wracają do okolic ostrzy, co zapewnia optymalne blendowanie

Specyfikacja techniczna

Opinie

Iwona-Pelagia

16/03/2024

Polska

Część promocji

Zweryfikowany kupujący

Philips-Flip i Juice blender HR3770/10

Blender jest rewelacyjny, prosty w obsłudze, robię w nich koktajle, ciasta na naleśniki i gofry, produkt godny polecena

Zalety

Super szybki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Blender Flip&Juice™ HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki

Vlod

28/12/2023

Polska

Część promocji

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobry produkt

Blender spełnia wymagania w 100% Moduł wyciskarki soku jest jednak nieco kłopotliwy w obsłudze - trudności w jego demontażu i montazu. Polecam wiec zakup osobnej wyciskarki sokow Philips zwlaazcza do twardych warzyw. np. buraki, marchew. Pomimo tego urzadzenie jest super.

Zalety

Prostota obslugi, uniwersalnosc zastosowan.

Wady

stosunkowo glosna praca

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Blender Flip&Juice™ HR3770/10 Blender o dużej prędkości z modułem sokowirówki

Zantak295

20/06/2023

Polska

Doskonały na lato

Jednoczesna możliwość wyciskania soku i blendowania to cudowna opcja i każdy kto korzystał z wyciskarki wolnoobrotowej to wie. Normalna wyciskarka ma różne opcje dla różnej twardości warzyw i owoców. Częstym problemem jest to, że możemy chcieć użyć różnych - i takich i takich. Tutaj nie ma tego problemu. Dodatkowo oczywista jest oszczędność miejsca co dla mnie było ogromnym plusem bo zwolniłem dużo miejsca w szafce. Aplikacja super. Polecam każdemu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Blender Flip&Juice™ HR3770/00 Wielofunkcyjny blender z funkcją sokowirówki

