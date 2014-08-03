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Produkcja zakończona

Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1

HTB7255D/12

1

| (1) Opinia

Ciesz się idealnym dźwiękiem, oglądając filmy i słuchając muzyki

Nowy zestaw kina domowego Blu-ray 3D HTB7255D 2.1 firmy Philips oferuje niezrównanie czysty i naprawdę przekonujący dźwięk przestrzenny. Przygotuj się na całkiem nowe doznania podczas oglądania ulubionych filmów i słuchania muzyki.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Ciesz się idealnym dźwiękiem, oglądając filmy i słuchając muzyki

  • Wzmacniacz klasy D

  • CinemaPerfect HD

  • Wbudowana obsługa Wi-Fi i Bluetooth®

  • 500 W

Krystalicznie czysty dźwięk zapewniający wyraźny i dokładny dźwięk

Krystalicznie czysty dźwięk zapewniający wyraźny i dokładny dźwięk

Dzięki technologii Crystal Clear Sound firmy Philips możesz teraz rozpoznać i docenić najdrobniejsze niuanse dźwięku, który będzie brzmieć tak, jak chciał wykonawca lub reżyser. Technologia Crystal Clear Sound sprawia, że dźwięk jest odtwarzany wiernie, dokładnie i bez zniekształceń — czy będzie to film akcji, czy musical lub koncert na żywo. Wyposażone w nią zestawy kina domowego firmy Philips ograniczają do minimum obróbkę sygnału audio, aby zachować pierwotną czystość źródłowego dźwięku. Ostatecznym rezultatem jest dźwięk o wyższej precyzji.

Technologia CinemaPerfect HD umożliwia odtwarzanie wideo w bardzo wysokiej rozdzielczości

Technologia CinemaPerfect HD umożliwia odtwarzanie wideo w bardzo wysokiej rozdzielczości

Nowa technologia CinemaPerfect HD firmy Philips zapewnia czterokrotną rozdzielczość Full HD — jest to jakość odtwarzania lepsza niż kiedykolwiek wcześniej. Inteligentna technologia wyostrza obraz i redukuje zakłócenia, które występują podczas kompresji filmu do formatu MPEG. W połączeniu z ulepszonym procesem zwiększania rozdzielczości gwarantuje to doskonałą ostrość i głębię obrazu.

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, stabilna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami Bluetooth, aby można było wygodnie, w dowolnym momencie, w prosty sposób odtwarzać ulubioną muzykę ze smartfona, tabletu, laptopa, urządzenia iPod lub iPhone przez głośnik wyposażony w technologię Bluetooth.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

1.0

z 5

1

Opinia

5
4
3
2

03/08/2014

Polska

Polska

Cena zdecydowanie nie idzie w parze z jakością

Produkt zakupiony w styczniu 2014 roku, a do czerwca był już dwa razy w serwisie. Przestał reagować, wyłączał się. Po pierwszej naprawie nic się nie zmieniło, dopiero druga pomogła. Produkt jest wykonany głównie z błyszczącego plastiku, co sprawia, że po wizytach w serwisie nie wygląda już tak pięknie. Głośniki satelitarne, jak na swoje gabaryty mogłyby grać lepiej, dźwięk jest nieco plastikowy, subwoofer bez większych zastrzeżeń. Aplikacja Smart TV bardzo okrojona, nie znajdziemy tam takich aplikacji, jak np. TVN Player, Ipla, czy TVP. Do tego sama aplikacja bardzo się zawiesza i poruszanie się po niej wymaga wiele cierpliwości. Liczyłem na dobry, niewielki zestaw do małego pomieszczenia, ale jestem raczej zawiedziony i nie kupiłbym drugi raz tego urządzenia.

Przegląd ten został wykonany dla HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1

Przegląd ten został wykonany dla HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1

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