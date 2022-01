Technologia CinemaPerfect HD umożliwia odtwarzanie wideo w bardzo wysokiej rozdzielczości

Nowa technologia CinemaPerfect HD firmy Philips zapewnia czterokrotną rozdzielczość Full HD — jest to jakość odtwarzania lepsza niż kiedykolwiek wcześniej. Inteligentna technologia wyostrza obraz i redukuje zakłócenia, które występują podczas kompresji filmu do formatu MPEG. W połączeniu z ulepszonym procesem zwiększania rozdzielczości gwarantuje to doskonałą ostrość i głębię obrazu.