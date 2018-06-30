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Produkcja zakończona
HTL5140B/12
Potężny dźwięk dla każdego telewizora
HTL5140 to smukły zestaw głośnikowy SoundBar o maksymalnej mocy 320 W. Wysokiej jakości metalowe wykończenie gwarantuje doskonały styl głośników, które można zamontować na ścianie lub ustawić na stole. Złącze HDMI ARC, jedno wejście HDMI dla sygnału wideo oraz połączenie Bluetooth® z kodekami aptX® i AAC umożliwiające bezprzewodowe przesyłanie muzyki.
2.1, subwoofer bezprzewodowy
Bluetooth® aptX, AAC i NFC
Wejście HDMI i wyjście HDMI ARC
320 W
Dwie jednostki (każda zawierająca 4 głośniki niskotonowe i 2 wysokotonowe) dbają o idealny balans dźwięku. Ich łączna moc wynosi 320 W i idealnie współgra z dźwiękiem subwoofera 17L.
Mylar to wyjątkowy materiał, którego zastosowanie w głośnikach wysokotonowych zapewnia niesamowitą jakość dźwięku. Doskonale oddawany jest pełny zakres wysokich częstotliwości, dzięki czemu muzyka ożywa, a filmy brzmią tak, jak chcieli ich twórcy. Głośnik wysokotonowy, stanowiący integralną część dwudrożnej konstrukcji, poprawia brzmienie wysokich częstotliwości, co w połączeniu z głośnikiem niskotonowym owocuje bardziej wyrazistym, przestrzennym i precyzyjnym dźwiękiem. Poprawa wyrazistości oznacza, że słuchacz jest w stanie zidentyfikować różne elementy w muzyce. Słuchaj poszczególnych instrumentów oraz wyraźniejszego głosu i ciesz się wszystkimi detalami muzyki.
4.5
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
TomekStep
30/06/2018
Polska
Dźwięk jednak robi różnicę
Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
seba0
15/07/2015
Polska
udany zakup
Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
general13
02/01/2018
Polska
Produkt daje zadowolenie z jego korzystania
Jestem zadowolony z działania i funkcjonowania produktu jakość dźwięku daje zadowolenie ze współpracy z telewizorem. Jestem zadowolony z zakupionego produktu i jak na moje potrzeby wystarczający... Pozdrawiam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar