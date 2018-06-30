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Produkcja zakończona

Zestaw głośnikowy SoundBar

HTL5140B/12

4.5

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

Potężny dźwięk dla każdego telewizora

HTL5140 to smukły zestaw głośnikowy SoundBar o maksymalnej mocy 320 W. Wysokiej jakości metalowe wykończenie gwarantuje doskonały styl głośników, które można zamontować na ścianie lub ustawić na stole. Złącze HDMI ARC, jedno wejście HDMI dla sygnału wideo oraz połączenie Bluetooth® z kodekami aptX® i AAC umożliwiające bezprzewodowe przesyłanie muzyki.

Poznaj wszystkie korzyści

z subwooferem bezprzewodowym

Potężny dźwięk dla każdego telewizora

  • 2.1, subwoofer bezprzewodowy

  • Bluetooth® aptX, AAC i NFC

  • Wejście HDMI i wyjście HDMI ARC

  • 320 W

Funkcja HDMI ARC umożliwiająca przesyłanie dźwięku z telewizora

Moc wyjściowa audio 320 W

Moc wyjściowa audio 320 W

Dwie jednostki (każda zawierająca 4 głośniki niskotonowe i 2 wysokotonowe) dbają o idealny balans dźwięku. Ich łączna moc wynosi 320 W i idealnie współgra z dźwiękiem subwoofera 17L.

Głośnik wysokotonowy wykonany z mylaru zapewniający dźwięk o wysokiej rozdzielczości

Mylar to wyjątkowy materiał, którego zastosowanie w głośnikach wysokotonowych zapewnia niesamowitą jakość dźwięku. Doskonale oddawany jest pełny zakres wysokich częstotliwości, dzięki czemu muzyka ożywa, a filmy brzmią tak, jak chcieli ich twórcy. Głośnik wysokotonowy, stanowiący integralną część dwudrożnej konstrukcji, poprawia brzmienie wysokich częstotliwości, co w połączeniu z głośnikiem niskotonowym owocuje bardziej wyrazistym, przestrzennym i precyzyjnym dźwiękiem. Poprawa wyrazistości oznacza, że słuchacz jest w stanie zidentyfikować różne elementy w muzyce. Słuchaj poszczególnych instrumentów oraz wyraźniejszego głosu i ciesz się wszystkimi detalami muzyki.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

30/06/2018

Polska

Polska

Dźwięk jednak robi różnicę

Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

15/07/2015

Polska

Polska

udany zakup

Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

02/01/2018

Polska

Polska

Produkt daje zadowolenie z jego korzystania

Jestem zadowolony z działania i funkcjonowania produktu jakość dźwięku daje zadowolenie ze współpracy z telewizorem. Jestem zadowolony z zakupionego produktu i jak na moje potrzeby wystarczający... Pozdrawiam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie