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Produkcja zakończona
HTS3539/12
Potężny dźwięk przestrzenny
Zafunduj sobie bardziej intensywne wrażenia podczas korzystania z kina domowego dzięki zestawowi HTS3539 firmy Philips. Głośniki o odsłoniętych przetwornikach zapewniają potężny dźwięk przestrzenny o mocy 600 W, a funkcja powiększania rozmiaru obrazu DVD do 1080p przez złącze HDMI gwarantuje jakość obrazu bliską HD.
DVD
Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
wies5
17/01/2013
Polska
Dobry sprzet w dobrych pieniadzach.
okwart polecenia.solidnie zrobiony pomimo ze china.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1