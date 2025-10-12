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Produkcja zakończona
HTS5590/12
Fascynacja Dźwiękiem
Uzyskaj w domu kinową jakość dźwięku, dzięki 3-kierunkowym głośnikom kątowym! Innowacyjne zestawy kina domowego firmy Philips z serii 5000 to niezrównana jakość odtwarzania filmów, muzyki i płyt Blu-ray.
Kątowe głośniki 3D
Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D
Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie kina domowego dzięki zastosowaniu specjalnych okularów zasłaniających prawe i lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się obrazami. Szeroka gama filmów 3D dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami dźwiękowymi.
Kątowe głośniki 3D o precyzyjnie dobranych kątach dostarczają dźwięk nie tylko z przodu, ale również na boki, stwarzając szerszy obszar odsłuchu i pozwalając cieszyć się bardziej przestrzennym dźwiękiem znanym z sal kinowych.
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