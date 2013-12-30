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Produkcja zakończona
HTS5593/12
Dźwięk przestrzenny o dużej mocy basów i kinowej jakości
Zafunduj sobie bardziej intensywne wrażenia podczas korzystania z kina domowego dzięki zestawowi HTS5593 firmy Philips. Głośniki z podwójnymi cewkami basowymi zapewniają potężny dźwięk przestrzenny o mocy 1000 W i realistyczne doznania w trakcie oglądania filmów Blu-ray 3D.
Podwójne basy
Blu-ray 3D
Potężne głośniki z systemem Bass Reflex i podwójnymi cewkami basowymi poprawiają brzmienie niższych częstotliwości i zapewniają niezwykle solidne, głębokie basy. Dzięki temu usłyszysz najniższy pomruk i najgłębszy ryk.
Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential wydobywają z płyt Blu-ray dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.
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4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Mariusz56
30/12/2013
Polska
Produkt dobry, ale wymaga kilku poprawek.
Produkt dający radość podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Męczący jest zbyt ciemny wyświetlacz pomimo ustawienia go na 100% oraz pilot ze zbyt ciemnymi opisami jego przycisków. Aby je rozpoznać trzeba mieć przy sobie latarkę lub oglądać film przy włączonym świetle. W produkcie występują problemy z przełączaniem się odpowiedniego sygnału przy podłączeniu przez HDMI ARC. Poza tym kino daje wiele możliwości ustawień przeróżnych parametrów. Radzę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu dostosowania kina do swoich wymogów i przede wszystkim poznania możliwości produktu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1