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Produkcja zakończona

Zestaw kina domowego 5.1

HTS5593/12

4

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Dźwięk przestrzenny o dużej mocy basów i kinowej jakości

Zafunduj sobie bardziej intensywne wrażenia podczas korzystania z kina domowego dzięki zestawowi HTS5593 firmy Philips. Głośniki z podwójnymi cewkami basowymi zapewniają potężny dźwięk przestrzenny o mocy 1000 W i realistyczne doznania w trakcie oglądania filmów Blu-ray 3D.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Dźwięk przestrzenny o dużej mocy basów i kinowej jakości

  • Podwójne basy

  • Blu-ray 3D

Potężne głośniki z rurami basowymi zapewniają świetny dźwięk

Potężne głośniki z rurami basowymi zapewniają świetny dźwięk

Potężne głośniki z systemem Bass Reflex i podwójnymi cewkami basowymi poprawiają brzmienie niższych częstotliwości i zapewniają niezwykle solidne, głębokie basy. Dzięki temu usłyszysz najniższy pomruk i najgłębszy ryk.

Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny

Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny

Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential wydobywają z płyt Blu-ray dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Moc muzyczna 1000 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Moc muzyczna 1000 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

-

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

30/12/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, ale wymaga kilku poprawek.

Produkt dający radość podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Męczący jest zbyt ciemny wyświetlacz pomimo ustawienia go na 100% oraz pilot ze zbyt ciemnymi opisami jego przycisków. Aby je rozpoznać trzeba mieć przy sobie latarkę lub oglądać film przy włączonym świetle. W produkcie występują problemy z przełączaniem się odpowiedniego sygnału przy podłączeniu przez HDMI ARC. Poza tym kino daje wiele możliwości ustawień przeróżnych parametrów. Radzę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu dostosowania kina do swoich wymogów i przede wszystkim poznania możliwości produktu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie