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Do 99% mniej bakterii(1)
Technologia NanoCloud
Zbiornik wody 2 l
Skuteczność w pomieszczeniach do 31 m²
W unikalnej technologii NanoCloud do emisji czystej pary wodnej wykorzystano zjawisko naturalnego parowania. Delikatna mgiełka wytwarzana przez technologię NanoCloud jest niewidoczna i nie przyciąga bakterii ani osadu, dzięki czemu nawilżone powietrze zawiera do 99% mniej bakterii w porównaniu ze standardowymi nawilżaczami ultradźwiękowymi. (1)
Niewidzialna mgiełka wytwarzana przez technologię NanoCloud nie powoduje uwalniania białej pary i nie pozostawia mokrych plam (2). Większe krople produkowane przez nawilżacze ultradźwiękowe mogą powodować zawilgocenie pomieszczenie i przenosić minerały powodujące powstawanie na powierzchniach białego osadu. Cząsteczki produkowane przez technologię NanoCloud są zbyt małe i nie są w stanie przenosić minerałów, dzięki czemu skutecznie zapobiegają powstawaniu osadów i plam.
W technologii NanoCloud wykorzystano zjawisko naturalnego parowania – ogólnie uznane jako higieniczna i skuteczna metoda nawilżania powietrza. Bez jonów, substancji chemicznych, ozonu (3) ani podgrzewania wody, dzięki czemu nie musisz obawiać się poparzeń.
Nagrody
4.5
z 5
56
Opinie
83%
poleca ten produkt
panCZus
24/02/2025
Česká republika
Výrobek naplnil očekávání
Splnil očekávání, jednoduchý a funkční princip, hezké zpracování, tichý režim nás v noci neruší, rychle zlepší ovzduší v místnosti 26 metru čtvrečních.
Zalety
Jednoduchý princip, hezké zpracování a design, tichý
Wady
nenašel jsem, splňuje očekávání
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
nemracse
16/01/2023
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Tichý společník pro zdraví
Zvlhcovac vzduchu jsme dlouho vybírali. Chtěla jsem Tichého pomocníka pro dcerku která velice trpí na záněty dutin. Tento produkt jsem zvolila dle doporučení známých. Jsem maximálně spokojena. Přístroj má dva stupně rychlosti. Celou noc běží a dcera v klidu spí bez chrápání nebudi ji ani zvuk přístroje. Velká nádrž na vodu je super bonus . Jsem rada, ze jsme zakoupili tento produkt
Zalety
Tichý chod, velká nádrž na vodu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Veronika_P
14/10/2022
Česká republika
Część promocji
Dobrý pomocnik
Vyzkoušeli jsme zvlhčovač vůbec poprvé a jsem spokojená. Jel hlavně v noci u dětí v pokojíčku, jakmile jsme začali topit by l poznat rozdíl a lépe se dýchalo. Je tichý a nikoho neruši, když došla voda, sám se vypnul a výdržel jet celou noc. Jediné co mi chybělo bylo zajištění horního krytu, který se jen nasadí
Zalety
Tichý, vydrží celou noc, sám se vypne
Wady
Chybí zajištění horního krytu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
(1) W porównaniu do standardowych ultradźwiękowych nawilżaczy powietrza, które nie zostały dodatkowo wyposażone w technologię ograniczającą rozprzestrzenianie się bakterii; przetestowano w niezależnym laboratorium.
(2) Osadzenie się minerałów na meblach zostało przetestowane przez laboratorium innego producenta w okresie 3 godzin zgodnie z normą DIN 44973, IUTA e.V.
(3) Test przeprowadzono zgodnie z normą GB 21551.3-2010 w laboratorium innego producenta. Poziom ozonu, TVOC, pyłów PM10 oraz promieniowania UV poniżej wartości granicznych.
(4) Test przeprowadzono zgodnie z normą GB/T 23332-2018 w laboratorium innego producenta. Początkowa temperatura: 23±2℃ i wilgotność względna: 30±5%.
(5) Obliczenia przeprowadzono przy maksymalnym napełnieniu zbiornika o pojemności 2 l i wydajności nawilżania 190 ml/godz.