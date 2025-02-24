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  • Higieniczne nawilżanie
  • Higieniczne nawilżanie
  • Higieniczne nawilżanie

Nawilżacz powietrzaSeria 2000

HU2510/10

4.5
| (56) Opinie | 83% poleca ten produkt

2 Nagrody

Higieniczne nawilżanie
Wypełnij swój dom czystym i przyjemnym powietrzem. Technologia NanoCloud nawilża powietrze czystą wodą bez emitowania białego pyłu, zapobiegając przy tym tworzeniu się mokrych plam. Co więcej, technologia ta pozbywa się do 99% więcej bakterii w porównaniu ze standardowymi nawilżaczami ultradźwiękowymi (1).
Poznaj wszystkie korzyści

Zdrowsze powietrze

Higieniczne nawilżanie

  • Do 99% mniej bakterii(1)

  • Technologia NanoCloud

  • Zbiornik wody 2 l

  • Skuteczność w pomieszczeniach do 31 m²

Do 99% mniej bakterii dzięki technologii NanoCloud (1)

Do 99% mniej bakterii dzięki technologii NanoCloud (1)

W unikalnej technologii NanoCloud do emisji czystej pary wodnej wykorzystano zjawisko naturalnego parowania. Delikatna mgiełka wytwarzana przez technologię NanoCloud jest niewidoczna i nie przyciąga bakterii ani osadu, dzięki czemu nawilżone powietrze zawiera do 99% mniej bakterii w porównaniu ze standardowymi nawilżaczami ultradźwiękowymi. (1)

Bez białego osadu lub mokrej podłogi (2)

Bez białego osadu lub mokrej podłogi (2)

Niewidzialna mgiełka wytwarzana przez technologię NanoCloud nie powoduje uwalniania białej pary i nie pozostawia mokrych plam (2). Większe krople produkowane przez nawilżacze ultradźwiękowe mogą powodować zawilgocenie pomieszczenie i przenosić minerały powodujące powstawanie na powierzchniach białego osadu. Cząsteczki produkowane przez technologię NanoCloud są zbyt małe i nie są w stanie przenosić minerałów, dzięki czemu skutecznie zapobiegają powstawaniu osadów i plam.

Bezpieczna, skuteczna i całkowicie naturalna (3)

Bezpieczna, skuteczna i całkowicie naturalna (3)

W technologii NanoCloud wykorzystano zjawisko naturalnego parowania – ogólnie uznane jako higieniczna i skuteczna metoda nawilżania powietrza. Bez jonów, substancji chemicznych, ozonu (3) ani podgrzewania wody, dzięki czemu nie musisz obawiać się poparzeń.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

56

Opinie

83%

poleca ten produkt

24/02/2025

Česká republika

Česká republika

Výrobek naplnil očekávání

Splnil očekávání, jednoduchý a funkční princip, hezké zpracování, tichý režim nás v noci neruší, rychle zlepší ovzduší v místnosti 26 metru čtvrečních.

Zalety

Jednoduchý princip, hezké zpracování a design, tichý

Wady

nenašel jsem, splňuje očekávání

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

16/01/2023

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Tichý společník pro zdraví

Zvlhcovac vzduchu jsme dlouho vybírali. Chtěla jsem Tichého pomocníka pro dcerku která velice trpí na záněty dutin. Tento produkt jsem zvolila dle doporučení známých. Jsem maximálně spokojena. Přístroj má dva stupně rychlosti. Celou noc běží a dcera v klidu spí bez chrápání nebudi ji ani zvuk přístroje. Velká nádrž na vodu je super bonus . Jsem rada, ze jsme zakoupili tento produkt

Zalety

Tichý chod, velká nádrž na vodu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

14/10/2022

Česká republika

Česká republika

Dobrý pomocnik

Vyzkoušeli jsme zvlhčovač vůbec poprvé a jsem spokojená. Jel hlavně v noci u dětí v pokojíčku, jakmile jsme začali topit by l poznat rozdíl a lépe se dýchalo. Je tichý a nikoho neruši, když došla voda, sám se vypnul a výdržel jet celou noc. Jediné co mi chybělo bylo zajištění horního krytu, který se jen nasadí

Zalety

Tichý, vydrží celou noc, sám se vypne

Wady

Chybí zajištění horního krytu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

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Przypisy

  1. (1) W porównaniu do standardowych ultradźwiękowych nawilżaczy powietrza, które nie zostały dodatkowo wyposażone w technologię ograniczającą rozprzestrzenianie się bakterii; przetestowano w niezależnym laboratorium.

  2. (2) Osadzenie się minerałów na meblach zostało przetestowane przez laboratorium innego producenta w okresie 3 godzin zgodnie z normą DIN 44973, IUTA e.V.

  3. (3) Test przeprowadzono zgodnie z normą GB 21551.3-2010 w laboratorium innego producenta. Poziom ozonu, TVOC, pyłów PM10 oraz promieniowania UV poniżej wartości granicznych.

  4. (4) Test przeprowadzono zgodnie z normą GB/T 23332-2018 w laboratorium innego producenta. Początkowa temperatura: 23±2℃ i wilgotność względna: 30±5%.

  5. (5) Obliczenia przeprowadzono przy maksymalnym napełnieniu zbiornika o pojemności 2 l i wydajności nawilżania 190 ml/godz.