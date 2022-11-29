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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
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Nawilża pomieszczenia o powierzchni do 45 m²
Wydajność nawilżania 300 ml/godz.
Do 99% mniej bakterii
Automatyczne ustawienia nawilżania
W unikalnej technologii NanoCloud do emisji czystej pary wodnej wykorzystano zjawisko naturalnego parowania. Delikatna mgiełka wytwarzana przez technologię NanoCloud jest niewidoczna i nie przyciąga bakterii ani osadu, dzięki czemu nawilżone powietrze zawiera do 99% mniej bakterii w porównaniu ze standardowymi nawilżaczami ultradźwiękowymi (1).
Trzy prędkości wentylatora oraz automatyczne ustawienia zapewniają taki poziom nawilżenia, jaki lubisz najbardziej. Wydajność nawilżania do 300 ml/godz. sprawdza się w dowolnym pomieszczeniu o powierzchni do 45 m2 (2, 3).
Dyfuzor emitujący parę pod kątem 360 stopni równomiernie rozprowadza parę po całym pomieszczeniu. Niezwykle delikatna para produkowana przez technologię NanoCloud dociera dalej i zapobiega zawilgoceniu pomieszczeń.
4.7
z 5
15
Opinie
100%
poleca ten produkt
Divná lama
29/11/2022
Česká republika
Zvlhčovač vzduchu
Výrobek zakoupen kvůli dětem do paneláku. Splnil naše očekávání
Zalety
Jednoduché ovládání, noční režim
Wady
Žádné
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
Bezinka
28/11/2022
Česká republika
Skvělý doporučený výrobek.
Na základě doporučení známých přátel jsme zakoupili tento váš výrobek a jsme s ním velice spokojeni.
Zalety
Zlepšení zdravotního stavu
Wady
Žádné
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
M123456789101112
22/11/2022
Česká republika
Spokojenost
Zakoupeno kvůli suchému kašli. Zvlhčovač funguje jak má a kašel zmizel, zlepšení cítím hlavně v noci.
Zalety
Funguje jak má
Wady
Žádná
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
(1) W porównaniu do standardowych ultradźwiękowych nawilżaczy powietrza, które nie zostały dodatkowo wyposażone w technologię ograniczającą rozprzestrzenianie się bakterii; przetestowano w niezależnym laboratorium.
(2) Test przeprowadzono zgodnie z normą GB/T 23332-2018 w laboratorium innego producenta. Początkowa temperatura: 23±2℃ i wilgotność względna: 30±2%.
(3) Obliczone zgodnie ze standardem AHAM HU-1-2016, punkt 7.3 na podstawie wydajności nawilżania przetestowanej zgodnie z normą GB/T 23332-2018 w niezależnym laboratorium.
(4) Osadzenie się minerałów na meblach zostało przetestowane przez laboratorium innego producenta w okresie 3 godzin zgodnie z normą DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Test przeprowadzono zgodnie z normą GB 21551.3-2010 w laboratorium innego producenta. Poziom ozonu, TVOC, pyłów PM10 oraz promieniowania UV poniżej wartości granicznych.
(6) Obliczenia przeprowadzono przy maksymalnym napełnieniu zbiornika o pojemności 3 l i wydajności nawilżania 150 ml/godz.