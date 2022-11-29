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  • Zawsze zdrowsze powietrze
  • Zawsze zdrowsze powietrze
  • Zawsze zdrowsze powietrze
  • Zawsze zdrowsze powietrze
  • Zawsze zdrowsze powietrze
  • Zawsze zdrowsze powietrze
  • Zawsze zdrowsze powietrze
  • Zawsze zdrowsze powietrze
  • Zawsze zdrowsze powietrze
  • Zawsze zdrowsze powietrze
  • Zawsze zdrowsze powietrze
  • Zawsze zdrowsze powietrze
  • Zawsze zdrowsze powietrze
  • Zawsze zdrowsze powietrze
  • Zawsze zdrowsze powietrze
  • Zawsze zdrowsze powietrze
  • Zawsze zdrowsze powietrze
  • Zawsze zdrowsze powietrze

Seria 3000Nawilżacz powietrza

HU3916/10

4.7
| (15) Opinie | 100% poleca ten produkt
Zawsze zdrowsze powietrze
Wypełnij swój dom przyjemnym, czystym powietrzem. Technologia NanoCloud nawilża bez wytwarzania białej pary czy pozostawiania mokrych plam oraz ogranicza rozprzestrzenianie się bakterii nawet w 99% (1). Zmyślne czujniki i równa dystrybucja powietrza zapewniają idealny poziom nawilżenia w całym pomieszczeniu.
Poznaj wszystkie korzyści

Nawilża suche powietrze i autom. dostosowuje poziom nawilżenia

Zawsze zdrowsze powietrze

  • Nawilża pomieszczenia o powierzchni do 45 m²

  • Wydajność nawilżania 300 ml/godz.

  • Do 99% mniej bakterii

  • Automatyczne ustawienia nawilżania

Do 99% mniej bakterii dzięki technologii NanoCloud (1)

Do 99% mniej bakterii dzięki technologii NanoCloud (1)

W unikalnej technologii NanoCloud do emisji czystej pary wodnej wykorzystano zjawisko naturalnego parowania. Delikatna mgiełka wytwarzana przez technologię NanoCloud jest niewidoczna i nie przyciąga bakterii ani osadu, dzięki czemu nawilżone powietrze zawiera do 99% mniej bakterii w porównaniu ze standardowymi nawilżaczami ultradźwiękowymi (1).

Wydajność w pomieszczeniach do 45 m2 (3)

Wydajność w pomieszczeniach do 45 m2 (3)

Trzy prędkości wentylatora oraz automatyczne ustawienia zapewniają taki poziom nawilżenia, jaki lubisz najbardziej. Wydajność nawilżania do 300 ml/godz. sprawdza się w dowolnym pomieszczeniu o powierzchni do 45 m2 (2, 3).

Równomierna, skuteczna cyrkulacja w całym pomieszczeniu

Równomierna, skuteczna cyrkulacja w całym pomieszczeniu

Dyfuzor emitujący parę pod kątem 360 stopni równomiernie rozprowadza parę po całym pomieszczeniu. Niezwykle delikatna para produkowana przez technologię NanoCloud dociera dalej i zapobiega zawilgoceniu pomieszczeń.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

15

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

29/11/2022

Česká republika

Česká republika

Zvlhčovač vzduchu

Výrobek zakoupen kvůli dětem do paneláku. Splnil naše očekávání

Zalety

Jednoduché ovládání, noční režim

Wady

Žádné

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu

28/11/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý doporučený výrobek.

Na základě doporučení známých přátel jsme zakoupili tento váš výrobek a jsme s ním velice spokojeni.

Zalety

Zlepšení zdravotního stavu

Wady

Žádné

Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu

Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu

22/11/2022

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Zakoupeno kvůli suchému kašli. Zvlhčovač funguje jak má a kašel zmizel, zlepšení cítím hlavně v noci.

Zalety

Funguje jak má

Wady

Žádná

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu

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Przypisy

  1. (1) W porównaniu do standardowych ultradźwiękowych nawilżaczy powietrza, które nie zostały dodatkowo wyposażone w technologię ograniczającą rozprzestrzenianie się bakterii; przetestowano w niezależnym laboratorium.

  2. (2) Test przeprowadzono zgodnie z normą GB/T 23332-2018 w laboratorium innego producenta. Początkowa temperatura: 23±2℃ i wilgotność względna: 30±2%.

  3. (3) Obliczone zgodnie ze standardem AHAM HU-1-2016, punkt 7.3 na podstawie wydajności nawilżania przetestowanej zgodnie z normą GB/T 23332-2018 w niezależnym laboratorium.

  4. (4) Osadzenie się minerałów na meblach zostało przetestowane przez laboratorium innego producenta w okresie 3 godzin zgodnie z normą DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Test przeprowadzono zgodnie z normą GB 21551.3-2010 w laboratorium innego producenta. Poziom ozonu, TVOC, pyłów PM10 oraz promieniowania UV poniżej wartości granicznych.

  6. (6) Obliczenia przeprowadzono przy maksymalnym napełnieniu zbiornika o pojemności 3 l i wydajności nawilżania 150 ml/godz.