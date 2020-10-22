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Philips Sonicare Sensiflex Ładowana szczoteczka do zębów
Produkcja zakończona
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HX1610/02
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Instrukcja obsługi
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Jak często należy wymieniać główkę szczoteczki Philips Sonicare?
Jak używać szczoteczki Sonicare w przypadku noszenia aparatu ortodontycznego?