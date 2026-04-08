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  • Dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych

Philips Sonicare F1 StandardKońcówka irygatora do zębów

HX3042/00

5
| (15) Opinie | 100% poleca ten produkt
Dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
Użyj uniwersalnej nasadki do regularnego czyszczenia. Wykorzystuje ona pojedynczy strumień wody do usuwania zanieczyszczeń i dokładnego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych oraz wzdłuż lini dziąseł.
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Dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych

  • Uniwersalna końcówka F1 Standard

  • Jeden uniwersalny strumień wody

  • 2 szt końcówki do Irygatora

  • Zgodność tylko z urządzeniami Philips Sonicare Power Flosser

Standardowa końcówka idealna do usuwania resztek żywności spomiędzy zębów

Standardowa końcówka idealna do usuwania resztek żywności spomiędzy zębów

Standardowa końcówka jednostrumieniowa jest idealna do usuwania uporczywych resztek jedzenia spomiędzy zębów i wzdłuż linii dziąseł.

Obrót o 360° dla trudno dostępnych miejsc

Obrót o 360° dla trudno dostępnych miejsc

Końcówkę obraca się o 360 stopni, aby ułatwiać dotarcie do trudno dostępnych miejsc, takich jak tylna część jamy ustnej.

Zaprojektowana z myślą o codziennym użytkowaniu

Zaprojektowana z myślą o codziennym użytkowaniu

Zmiana lub wymiana nasadek nie mogłaby być łatwiejsza. Wystarczy jedno szybkie kliknięcie. W celu zapewnienia odpowiedniej higieny nasadki irygatora należy wymieniać co sześć miesięcy.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

15

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

08/04/2026

Україна

Україна

Якісні

Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.

Przegląd ten został wykonany dla Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Przegląd ten został wykonany dla Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

08/04/2026

Україна

Україна

Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.

Przegląd ten został wykonany dla Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Przegląd ten został wykonany dla Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

07/04/2026

Україна

Україна

Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie