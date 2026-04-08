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HX3826/24
HX3826/31
HX3826/33
HX3911/40
HX991W
HX3886/41
HX991B
HX3886/43
HX3887/41
Uniwersalna końcówka F1 Standard
Jeden uniwersalny strumień wody
2 szt końcówki do Irygatora
Zgodność tylko z urządzeniami Philips Sonicare Power Flosser
Standardowa końcówka jednostrumieniowa jest idealna do usuwania uporczywych resztek jedzenia spomiędzy zębów i wzdłuż linii dziąseł.
Końcówkę obraca się o 360 stopni, aby ułatwiać dotarcie do trudno dostępnych miejsc, takich jak tylna część jamy ustnej.
Zmiana lub wymiana nasadek nie mogłaby być łatwiejsza. Wystarczy jedno szybkie kliknięcie. W celu zapewnienia odpowiedniej higieny nasadki irygatora należy wymieniać co sześć miesięcy.
5.0
z 5
15
Opinie
100%
poleca ten produkt
Іnesa13
08/04/2026
Україна
Część promocji
Якісні
Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.
Przegląd ten został wykonany dla Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Przegląd ten został wykonany dla Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Lllllll6191818
08/04/2026
Україна
Część promocji
Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.
Przegląd ten został wykonany dla Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Przegląd ten został wykonany dla Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Maks7788
07/04/2026
Україна
Część promocji
Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard