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Ten produkt
Power Flosser 3000
Irygator do zębów
299,00 zł
F1 Standard
Końcówka irygatora do zębów
69,00 zł
F3 Quad Stream
Końcówka irygatora do zębów
94,00 zł
299,00 zł
299,00 zł
2 programy czyszczenia
3 poziomów intensywności
Technologia Quad Stream
2 wymienne nasadki
Unikatowa nasadka w kształcie litery X wytwarza 4 szerokie strumienie gwarantujące dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych oraz wzdłuż lini dziąseł. Miękka, gumowa nakładka jest delikatna dla dziąseł, a jednocześnie pokrywa 8x większy obszar czyszczenia. Szybsze, dokładniejsze czyszczenie bez użycia nici dentystycznych. *W porównaniu do zwykłej końcówki i wiodącego konkurenta; w badaniu in-vitro
Krótkie przerwy między impulsami czyszczącymi sygnalizują, aby przesunąć nasadkę do następnej przestrzeni międzyzębowej i zapewnić czystość całej jamy ustnej.
Teraz możesz cieszyć się czyszczeniem dostosowanym do swoich potrzeb. Tryb Clean zapewnia ciągły strumień wody idealny do codziennego czyszczenia. Tryb Deep Clean charakteryzuje się działaniem impulsowym zapewniającym dokładniejsze czyszczenie. Poziom intensywności, można swobodnie regulować.
4.5
z 5
170
Opinie
88%
poleca ten produkt
KingaM
07/03/2026
Polska
Część promocji
Szczerze polecam
Używam go regularnie od 1,5 miesiąca i różnica jest kolosalna. Przestrzenie międzyzębowe są idealnie doczyszczone, co wcześniej było dla wyzwaniem. Urządzenie jest lekkie i bardzo poręczne, co sprawia, że codzienna higiena to czysta przyjemność. Plus daję też za estetykę – prezentuje się bardzo nowocześnie i stylowo. Szczerze polecam ten model irygatora.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
MarysiaLnn
17/02/2026
Polska
Część promocji
Bardzo polecam!
Kupiłam ten irygator jako uzupełnienie szczoteczki sonicznej i to był strzał w dziesiątkę. Jest o wiele wygodniejszy i skuteczniejszy niż zwykła nić dentystyczna. Technologia Quad Stream (strumień w kształcie X) faktycznie obejmuje większą powierzchnię zęba, co przyspiesza czyszczenie. Urządzenie jest solidnie wykonane, czarny kolor wygląda bardzo elegancko w łazience, a dołączone etui super sprawdza się w podróży. Duży plus za brak kabla – bateria trzyma długo. Polecam każdemu!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
Ana7171
22/01/2026
Polska
Część promocji
Bardzo dobry
Bardzo dobry irygator, świetnie czyści przestrzenie międzyzębowe, dobre ciśnienie wody, wygodny w użyciu
Zalety
Cichy, wygodny
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
W badaniu in vitro. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych.