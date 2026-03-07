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  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych

Testuj przez 30 dni

Philips Sonicare Power Flosser 3000Irygator do zębów

HX3826/33

4.5
| (170) Opinie | 88% poleca ten produkt
Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
Dokładne, lecz łatwe czyszczenie przestrzeni międzyzębowych poprawia zdrowie dziąseł. Irygator Philips Sonicare z unikalną nasadką QuadStream łatwo czyści większą powierzchnię zębów i dziąseł, zapewniając bardziej efektywne czyszczenie.
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Ten produkt

Power Flosser 3000 Irygator do zębów

Power Flosser 3000
Irygator do zębów

299,00 zł

  • F1 Standard

    F1 Standard
    Końcówka irygatora do zębów

    69,00 zł

  • F3 Quad Stream

    F3 Quad Stream
    Końcówka irygatora do zębów

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299,00 zł

299,00 zł

Usuwa do 99% płytki nazębnej* w czyszczonych obszarach

Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych

  • 2 programy czyszczenia

  • 3 poziomów intensywności

  • Technologia Quad Stream

  • 2 wymienne nasadki

Nasadka F3 Quad Stream zapewnia maksymalne pokrycie

Nasadka F3 Quad Stream zapewnia maksymalne pokrycie

Unikatowa nasadka w kształcie litery X wytwarza 4 szerokie strumienie gwarantujące dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych oraz wzdłuż lini dziąseł. Miękka, gumowa nakładka jest delikatna dla dziąseł, a jednocześnie pokrywa 8x większy obszar czyszczenia. Szybsze, dokładniejsze czyszczenie bez użycia nici dentystycznych. *W porównaniu do zwykłej końcówki i wiodącego konkurenta; w badaniu in-vitro

Technologia Pulse Wave prowadzi Cię od zęba do zęba

Technologia Pulse Wave prowadzi Cię od zęba do zęba

Krótkie przerwy między impulsami czyszczącymi sygnalizują, aby przesunąć nasadkę do następnej przestrzeni międzyzębowej i zapewnić czystość całej jamy ustnej.

2 programy czyszczenia, 3 poziomy intensywności

2 programy czyszczenia, 3 poziomy intensywności

Teraz możesz cieszyć się czyszczeniem dostosowanym do swoich potrzeb. Tryb Clean zapewnia ciągły strumień wody idealny do codziennego czyszczenia. Tryb Deep Clean charakteryzuje się działaniem impulsowym zapewniającym dokładniejsze czyszczenie. Poziom intensywności, można swobodnie regulować.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

170

Opinie

88%

poleca ten produkt

07/03/2026

Polska

Polska

Szczerze polecam

Używam go regularnie od 1,5 miesiąca i różnica jest kolosalna. Przestrzenie międzyzębowe są idealnie doczyszczone, co wcześniej było dla wyzwaniem. Urządzenie jest lekkie i bardzo poręczne, co sprawia, że codzienna higiena to czysta przyjemność. Plus daję też za estetykę – prezentuje się bardzo nowocześnie i stylowo. Szczerze polecam ten model irygatora.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów

17/02/2026

Polska

Polska

Bardzo polecam!

Kupiłam ten irygator jako uzupełnienie szczoteczki sonicznej i to był strzał w dziesiątkę. Jest o wiele wygodniejszy i skuteczniejszy niż zwykła nić dentystyczna. Technologia Quad Stream (strumień w kształcie X) faktycznie obejmuje większą powierzchnię zęba, co przyspiesza czyszczenie. Urządzenie jest solidnie wykonane, czarny kolor wygląda bardzo elegancko w łazience, a dołączone etui super sprawdza się w podróży. Duży plus za brak kabla – bateria trzyma długo. Polecam każdemu!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów

22/01/2026

Polska

Polska

Bardzo dobry

Bardzo dobry irygator, świetnie czyści przestrzenie międzyzębowe, dobre ciśnienie wody, wygodny w użyciu

Zalety

Cichy, wygodny

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów

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Przypisy

  1. W badaniu in vitro. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych.