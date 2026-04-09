ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Delikatne, jednocześnie dokładne czyszczenie
  • Delikatne, jednocześnie dokładne czyszczenie
  • Delikatne, jednocześnie dokładne czyszczenie
  • Delikatne, jednocześnie dokładne czyszczenie
  • Delikatne, jednocześnie dokładne czyszczenie
  • Delikatne, jednocześnie dokładne czyszczenie
  • Delikatne, jednocześnie dokładne czyszczenie
  • Delikatne, jednocześnie dokładne czyszczenie
  • Delikatne, jednocześnie dokładne czyszczenie
  • Delikatne, jednocześnie dokładne czyszczenie
  • Delikatne, jednocześnie dokładne czyszczenie
  • Delikatne, jednocześnie dokładne czyszczenie

Philips Sonicare F3 Quad StreamKońcówka irygatora do zębów

HX3062/00

4.5
| (15) Opinie | 80% poleca ten produkt
Delikatne, jednocześnie dokładne czyszczenie
Aby uzyskać optymalne i dokładne czyszczenie, użyj nasadki Quad Stream, która koncentruje wodę w czterech szerokich strumieniach między zębami i wzdłuż linii dziąseł. Miękka, gumowa nakładka jest delikatna dla dziąseł, a jednocześnie pokrywa 8x większy obszar czyszczenia* *W porównaniu do zwykłej końcówki i wiodącego konkurenta; w badaniu in-vitro
Poznaj wszystkie korzyści
Produkty kompatybilne
Power Flosser 3000

Power Flosser 3000
Irygator do jamy ustnej

HX3826/24

Power Flosser 3000

Power Flosser 3000
Irygator do zębów

HX3826/31

Power Flosser 3000

Power Flosser 3000
Irygator do zębów

HX3826/33

Countertop Power Flosser 7000

Countertop Power Flosser 7000
Irygator do zębów

HX3911/40

Irygator i Szczoteczka

Irygator i Szczoteczka
Diamond Clean 9000

HX991W

HX3886/41

Cordless Power Flosser

Cordless Power Flosser
DiamondClean 9000

HX991B

HX3886/43

Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
Ładowana szczoteczka do zębów Sonicare 7100

HX3887/41

Usuwa do 99% płytki nazębnej spod linii dziąseł*

Delikatne, jednocześnie dokładne czyszczenie

  • Końcówka F3 Quad Stream

  • Cztery szerokie strumienie wody

  • 2 szt końcówki do Irygatora

  • Zgodność tylko z urządzeniami Philips Sonicare Power Flosser

Unikalna technologia Quad Stream

Unikalna technologia Quad Stream

Końcówka wyposażona w technologię Quad Stream kieruje strumień wody jednocześnie w 4 kierunkach, delikatnie obejmując większy obszar przy mniejszym wysiłku. Delikatne, a jednocześnie skuteczne strumienie są precyzyjnie ukierunkowane tak, aby dotrzeć do miejsc niedostępnych przy samym szczotkowaniu — aż do zagłębień znajdujących się 6 mm poniżej linii dziąseł, gdzie może gromadzić się płytka nazębna — i z łatwością usuwają nawet 99% płytki nazębnej*.

Poprawia zdrowie dziąseł w zaledwie dwa tygodnie**

Poprawia zdrowie dziąseł w zaledwie dwa tygodnie**

Technologia Quad Stream wspomaga zdrowie dziąseł przy każdym użyciu irygatora. Jest skuteczniejsza niż zwykła nić dentystyczna i poprawia stan dziąseł w zaledwie 2 tygodnie**.

Obrót o 360° dla trudno dostępnych miejsc

Obrót o 360° dla trudno dostępnych miejsc

Końcówkę można obracać o 360 stopni podczas użytkowania z bezprzewodowymi irygatorami Philips Sonicare, co ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc, takich jak tylna część jamy ustnej.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

15

Opinie

80%

poleca ten produkt

4
3
2

09/04/2026

Україна

Україна

Філіпс HX3062/00 Хороші насадки, якісно зроблені. Добре очищають залишки їжі навіть у важкодоступних місцях. Ясна не травмують, відчуття свіжості після використання.

Przegląd ten został wykonany dla Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора

Przegląd ten został wykonany dla Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора

08/04/2026

Україна

Україна

Ідеальна насадка для робити з брекетами та на лінії ясен. Дозволяє швидко все почистити не витрачаючи купи часу.

Przegląd ten został wykonany dla Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора

Przegląd ten został wykonany dla Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора

08/04/2026

Україна

Україна

Ідеально підійшли, гарний ефект після чищення

Купувала ці насадки для свого на заміну старим і найбільше подобається саме ця X-подібна. Вона реально охоплює більшу площу зуба, ніж звичайна точкова насадка. Чистить м'яко, ясна не кровоточать, хоча тиск ставлю пристойний. Змінювати легко, тримаються щільно.

Przegląd ten został wykonany dla Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора

Przegląd ten został wykonany dla Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. W badaniu laboratoryjnym, z użyciem nasadki Quad Stream, do 6 mm kieszeni przyzębia

  2. po dwóch tygodniach, w porównaniu z nitkowaniem, z użyciem nasadki Quad Stream