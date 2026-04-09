Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
HX3826/24
HX3826/31
HX3826/33
HX3911/40
HX991W
HX3886/41
HX991B
HX3886/43
HX3887/41
Końcówka F3 Quad Stream
Cztery szerokie strumienie wody
2 szt końcówki do Irygatora
Zgodność tylko z urządzeniami Philips Sonicare Power Flosser
Końcówka wyposażona w technologię Quad Stream kieruje strumień wody jednocześnie w 4 kierunkach, delikatnie obejmując większy obszar przy mniejszym wysiłku. Delikatne, a jednocześnie skuteczne strumienie są precyzyjnie ukierunkowane tak, aby dotrzeć do miejsc niedostępnych przy samym szczotkowaniu — aż do zagłębień znajdujących się 6 mm poniżej linii dziąseł, gdzie może gromadzić się płytka nazębna — i z łatwością usuwają nawet 99% płytki nazębnej*.
Technologia Quad Stream wspomaga zdrowie dziąseł przy każdym użyciu irygatora. Jest skuteczniejsza niż zwykła nić dentystyczna i poprawia stan dziąseł w zaledwie 2 tygodnie**.
Końcówkę można obracać o 360 stopni podczas użytkowania z bezprzewodowymi irygatorami Philips Sonicare, co ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc, takich jak tylna część jamy ustnej.
4.5
z 5
15
Opinie
80%
poleca ten produkt
Vika5678
09/04/2026
Україна
Część promocji
Філіпс HX3062/00 Хороші насадки, якісно зроблені. Добре очищають залишки їжі навіть у важкодоступних місцях. Ясна не травмують, відчуття свіжості після використання.
Przegląd ten został wykonany dla Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора
Przegląd ten został wykonany dla Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора
Freedom2
08/04/2026
Україна
Część promocji
Ідеальна насадка для робити з брекетами та на лінії ясен. Дозволяє швидко все почистити не витрачаючи купи часу.
Przegląd ten został wykonany dla Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора
Przegląd ten został wykonany dla Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора
Skorororo
08/04/2026
Україна
Część promocji
Ідеально підійшли, гарний ефект після чищення
Купувала ці насадки для свого на заміну старим і найбільше подобається саме ця X-подібна. Вона реально охоплює більшу площу зуба, ніж звичайна точкова насадка. Чистить м'яко, ясна не кровоточать, хоча тиск ставлю пристойний. Змінювати легко, тримаються щільно.
Przegląd ten został wykonany dla Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора
Przegląd ten został wykonany dla Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора
W badaniu laboratoryjnym, z użyciem nasadki Quad Stream, do 6 mm kieszeni przyzębia
po dwóch tygodniach, w porównaniu z nitkowaniem, z użyciem nasadki Quad Stream