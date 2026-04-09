Końcówka F3 Quad Stream
Cztery szerokie strumienie wody
2 szt końcówki do Irygatora
Aby uzyskać optymalne i dokładne czyszczenie, użyj nasadki Quad Stream, która koncentruje wodę w czterech szerokich strumieniach między zębami i wzdłuż linii dziąseł. Miękka, gumowa prowadnica jest delikatna dla dziąseł, a każdą nasadkę wystarczy założyć albo zdjąć.
W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności czyszczenia należy wymieniać nasadki do irygatora Philips Sonicare co 6 miesięcy.
Irygator do zębów Philips Sonicare zapewnia do 150% większą skuteczność czyszczenia głębokich przestrzeni między zębami niż nić dentystyczna, dzięki czemu poprawia zdrowie dziąseł. *1
Poznaj recenzje produktów
4.5
z 5
15
Opinie
80%
poleca ten produkt
Vika5678
09/04/2026
Україна
Część promocji
Філіпс HX3062/00 Хороші насадки, якісно зроблені. Добре очищають залишки їжі навіть у важкодоступних місцях. Ясна не травмують, відчуття свіжості після використання.
Przegląd ten został wykonany dla Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора
Freedom2
08/04/2026
Україна
Część promocji
Ідеальна насадка для робити з брекетами та на лінії ясен. Дозволяє швидко все почистити не витрачаючи купи часу.
Przegląd ten został wykonany dla Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора
Skorororo
08/04/2026
Україна
Część promocji
Ідеально підійшли, гарний ефект після чищення
Купувала ці насадки для свого на заміну старим і найбільше подобається саме ця X-подібна. Вона реально охоплює більшу площу зуба, ніж звичайна точкова насадка. Чистить м'яко, ясна не кровоточать, хоча тиск ставлю пристойний. Змінювати легко, тримаються щільно.
Przegląd ten został wykonany dla Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора
1 z trybem czyszczenia, nasadka Quad Stream, siła 8. Opracowane przez firmę Philips.