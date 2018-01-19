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Power Flosser
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Philips Sonicare F3 Quad Stream Końcówka irygatora do zębów
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HX3062/00
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Jaka jest różnica między nasadkami irygatora Power Flosser?
Jak czyścić irygator Philips Sonicare Power Flosser?
Jaka jest różnica między nasadkami bezprzewodowego irygatora Power Flosser?
Co oznaczają wskaźniki na urządzeniu Philips Sonicare AirFloss?
Philips SonicarePlastikowe etui podróżne
Urządzenie Philips Sonicare Power Flosser nie wytwarza strumienia wody
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