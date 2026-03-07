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Ten produkt
Power Flosser 3000
Irygator do zębów
299,00 zł
F1 Standard
Końcówka irygatora do zębów
69,00 zł
F3 Quad Stream
Końcówka irygatora do zębów
94,00 zł
299,00 zł
299,00 zł
2 programy czyszczenia
3 poziomów intensywności
Technologia Quad Stream
2 wymienne nasadki
40 dni pracy akumulatora****
Technologia Quad Stream, dzięki unikatowej końcówce w kształcie litery X, pozwala delikatnie objąć większy obszar przy mniejszym wysiłku. Delikatne, a jednocześnie skuteczne strumienie są precyzyjnie ukierunkowane tak, aby dotrzeć do miejsc niedostępnych przy samym szczotkowaniu — aż do zagłębień znajdujących się 6 mm poniżej linii dziąseł, gdzie może gromadzić się płytka nazębna — i z łatwością usuwają nawet 99% płytki nazębnej*.
Potwierdzona klinicznie lepsza kondycja dziąseł dzięki technologii Quad Stream. Bezprzewodowy irygator Sonicare Power Flosser 3000 jest nawet dwukrotnie skuteczniejszy w usuwaniu płytki nazębnej niż szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych**. Poprawia kondycję dziąseł już w 2 tygodnie**.
Łatwy w napełnianiu, wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 250 ml mieści wystarczającą ilość wody na pełną 60-sekundową sesję, a w trybie Głębokie czyszczenie nawet do 90 sekund. Nie musisz przerywać czyszczenia w połowie sesji, żeby go napełnić! Przed kolejnym użyciem odkręć zbiornik i napełnij go od góry lub po prostu skorzystaj z otworu do napełniania z boku. Po użyciu pozostaw otwór otwarty, aby ułatwić wyschnięcie.
4.5
z 5
170
Opinie
88%
poleca ten produkt
KingaM
07/03/2026
Polska
Część promocji
Szczerze polecam
Używam go regularnie od 1,5 miesiąca i różnica jest kolosalna. Przestrzenie międzyzębowe są idealnie doczyszczone, co wcześniej było dla wyzwaniem. Urządzenie jest lekkie i bardzo poręczne, co sprawia, że codzienna higiena to czysta przyjemność. Plus daję też za estetykę – prezentuje się bardzo nowocześnie i stylowo. Szczerze polecam ten model irygatora.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
MarysiaLnn
17/02/2026
Polska
Część promocji
Bardzo polecam!
Kupiłam ten irygator jako uzupełnienie szczoteczki sonicznej i to był strzał w dziesiątkę. Jest o wiele wygodniejszy i skuteczniejszy niż zwykła nić dentystyczna. Technologia Quad Stream (strumień w kształcie X) faktycznie obejmuje większą powierzchnię zęba, co przyspiesza czyszczenie. Urządzenie jest solidnie wykonane, czarny kolor wygląda bardzo elegancko w łazience, a dołączone etui super sprawdza się w podróży. Duży plus za brak kabla – bateria trzyma długo. Polecam każdemu!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
Ana7171
22/01/2026
Polska
Część promocji
Bardzo dobry
Bardzo dobry irygator, świetnie czyści przestrzenie międzyzębowe, dobre ciśnienie wody, wygodny w użyciu
Zalety
Cichy, wygodny
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
W badaniu laboratoryjnym, z użyciem nasadki Quad Stream, do 6 mm kieszeni przyzębia
Badanie w Stanach Zjednoczonych na próbie 372 osób w 2022 roku
z programem czyszczenia
na podstawie jednej 1-minutowej sesji irygacji dziennie
w badaniu in vitro, rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych
w porównaniu z klasyczną końcówką, w badaniu laboratoryjnym; indywidualne rezultaty mogą się różnić
z programem głębokiego czyszczenia