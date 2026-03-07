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  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych

Testuj przez 30 dni

Philips Sonicare Power Flosser 3000Irygator do zębów

HX3826/31

4.5
| (170) Opinie | 88% poleca ten produkt
Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
Dokładne, lecz łatwe czyszczenie przestrzeni międzyzębowych poprawia zdrowie dziąseł. Irygator Philips Sonicare z unikalną nasadką QuadStream łatwo czyści większą powierzchnię zębów i dziąseł, zapewniając bardziej efektywne czyszczenie.
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Ten produkt

Power Flosser 3000 Irygator do zębów

Power Flosser 3000
Irygator do zębów

299,00 zł

  • F1 Standard

    F1 Standard
    Końcówka irygatora do zębów

    69,00 zł

  • F3 Quad Stream

    F3 Quad Stream
    Końcówka irygatora do zębów

    94,00 zł

299,00 zł

299,00 zł

Usuwa do 99% płytki nazębnej spod linii dziąseł*

Nowy standard czyszczenia przestrzeni międzyzębowych

  • 2 programy czyszczenia

  • 3 poziomów intensywności

  • Technologia Quad Stream

  • 2 wymienne nasadki

  • 40 dni pracy akumulatora****

Technologia Quad Stream: delikatne, ale skuteczne usuwanie płytki nazębnej

Technologia Quad Stream: delikatne, ale skuteczne usuwanie płytki nazębnej

Technologia Quad Stream, dzięki unikatowej końcówce w kształcie litery X, pozwala delikatnie objąć większy obszar przy mniejszym wysiłku. Delikatne, a jednocześnie skuteczne strumienie są precyzyjnie ukierunkowane tak, aby dotrzeć do miejsc niedostępnych przy samym szczotkowaniu — aż do zagłębień znajdujących się 6 mm poniżej linii dziąseł, gdzie może gromadzić się płytka nazębna — i z łatwością usuwają nawet 99% płytki nazębnej*.

Aż dwukrotnie skuteczniejszy w usuwaniu płytki nazębnej**

Aż dwukrotnie skuteczniejszy w usuwaniu płytki nazębnej**

Potwierdzona klinicznie lepsza kondycja dziąseł dzięki technologii Quad Stream. Bezprzewodowy irygator Sonicare Power Flosser 3000 jest nawet dwukrotnie skuteczniejszy w usuwaniu płytki nazębnej niż szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych**. Poprawia kondycję dziąseł już w 2 tygodnie**.

Zbiornik wody o pojemności 250 ml zapewnia pełne czyszczenie w 60 sekund***

Zbiornik wody o pojemności 250 ml zapewnia pełne czyszczenie w 60 sekund***

Łatwy w napełnianiu, wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 250 ml mieści wystarczającą ilość wody na pełną 60-sekundową sesję, a w trybie Głębokie czyszczenie nawet do 90 sekund. Nie musisz przerywać czyszczenia w połowie sesji, żeby go napełnić! Przed kolejnym użyciem odkręć zbiornik i napełnij go od góry lub po prostu skorzystaj z otworu do napełniania z boku. Po użyciu pozostaw otwór otwarty, aby ułatwić wyschnięcie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

170

Opinie

88%

poleca ten produkt

07/03/2026

Polska

Polska

Szczerze polecam

Używam go regularnie od 1,5 miesiąca i różnica jest kolosalna. Przestrzenie międzyzębowe są idealnie doczyszczone, co wcześniej było dla wyzwaniem. Urządzenie jest lekkie i bardzo poręczne, co sprawia, że codzienna higiena to czysta przyjemność. Plus daję też za estetykę – prezentuje się bardzo nowocześnie i stylowo. Szczerze polecam ten model irygatora.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów

17/02/2026

Polska

Polska

Bardzo polecam!

Kupiłam ten irygator jako uzupełnienie szczoteczki sonicznej i to był strzał w dziesiątkę. Jest o wiele wygodniejszy i skuteczniejszy niż zwykła nić dentystyczna. Technologia Quad Stream (strumień w kształcie X) faktycznie obejmuje większą powierzchnię zęba, co przyspiesza czyszczenie. Urządzenie jest solidnie wykonane, czarny kolor wygląda bardzo elegancko w łazience, a dołączone etui super sprawdza się w podróży. Duży plus za brak kabla – bateria trzyma długo. Polecam każdemu!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów

22/01/2026

Polska

Polska

Bardzo dobry

Bardzo dobry irygator, świetnie czyści przestrzenie międzyzębowe, dobre ciśnienie wody, wygodny w użyciu

Zalety

Cichy, wygodny

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów

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Przypisy

  1. W badaniu laboratoryjnym, z użyciem nasadki Quad Stream, do 6 mm kieszeni przyzębia

  2. Badanie w Stanach Zjednoczonych na próbie 372 osób w 2022 roku

  3. z programem czyszczenia

  4. na podstawie jednej 1-minutowej sesji irygacji dziennie

  5. w badaniu in vitro, rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych

  6. w porównaniu z klasyczną końcówką, w badaniu laboratoryjnym; indywidualne rezultaty mogą się różnić

  7. z programem głębokiego czyszczenia