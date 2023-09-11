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Philips Sonicare Power Flosser 3000 Irygator do zębów

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Philips Sonicare Power Flosser 3000Irygator do zębów

HX3826/31

Philips Sonicare Power Flosser 3000 Irygator do zębów

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Instrukcje oraz dokumentacja

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 4.9 MB
  • 11 September 2023

Deklaracja zgodności UE

  • PDF plik, 655.2 kB
  • 17 December 2024

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