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Power Flosser
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Philips Sonicare Power Flosser 3000 Irygator do zębów
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HX3826/31
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Instrukcja obsługi
Deklaracja zgodności UE
F3 Quad StreamKońcówka irygatora do zębów
F1 StandardKońcówka irygatora do zębów
Philips SonicarePrzewód USB-A do ładowania
Philips SonicareZasilacz USB-A
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