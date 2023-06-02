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  • Do codziennego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Do codziennego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Do codziennego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Do codziennego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Do codziennego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
  • Do codziennego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych

Philips Sonicare Końcówki Irygatora serii 1000Końcówki do Philips Compact Flosser serii 1000

HX3072/00

4.7
| (201) Opinie | 95% poleca ten produkt
Do codziennego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
Końcówki urządzenia Philips Sonicare Compact Flosser umożliwiają szybką i delikatną, a jednocześnie skuteczną irygację zębów. Uniwersalna nasadka zapewnia dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych. Nasadka Comfort z miękką końcówką została zaprojektowana z myślą o wrażliwych dziąsłach.
Poznaj wszystkie korzyści

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach*

Do codziennego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych

  • Końcówka N1 Standard

  • Końcówka N2 Comfort

  • 2 końcówki: N1 Standard do czyszczenia między zębami i N2 Comfort dla wrażliwych zębów i dziąseł

  • Zgodność tylko z urządzeniami Philips Sonicare Compact Flosser

Standardowa nasadka N1 idealna do dokładnego codziennego czyszczenia

Standardowa nasadka N1 idealna do dokładnego codziennego czyszczenia

Nasadka N1 Standard świetnie nadaje się do uniwersalnego codziennego czyszczenia, skutecznie usuwając płytkę nazębną i zanieczyszczenia spomiędzy zębów i wzdłuż linii dziąseł.

Czyszczenie jednostrumieniową nasadką N1 idealne do usuwania resztek jedzenia

Czyszczenie jednostrumieniową nasadką N1 idealne do usuwania resztek jedzenia

Jednostrumieniowa nasadka N1 Standard jest idealna do usuwania uporczywych resztek jedzenia. 97% użytkowników zgadza się, że świetnie nadaje się do usuwania resztek jedzenia spomiędzy zębów***.

Nasadka N2 Comfort — idealna do wrażliwych zębów i dziąseł

Nasadka N2 Comfort — idealna do wrażliwych zębów i dziąseł

Nasadka N2 Comfort ma miękką gumową końcówkę, która została specjalnie zaprojektowana do stosowania przy wrażliwych zębach i dziąsłach przy równie skutecznym usuwaniu płytki nazębnej. 95% użytkowników zgadza się, że końcówka jest wyjątkowo delikatna dla dziąseł**.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

201

Opinie

95%

poleca ten produkt

02/06/2023

Polska

Polska

Zdumiewająca skuteczność

Wynik zastosowania tego irygatora jest zaskakujący. Po zastosowaniu odczuwa się wyraźnie doskonałą czystość zębów. Końcówka strumieniowa oczyszcza skutecznie kieszenie przyzębowe dzięki sile strumienia. W porównaniu z dotychczasowymi irygatorami ten jest zdecydowanie najlepszy. Jest, co prawda, dość duży ale dzięki temu można nie przejmować się ilością zużywanej wody przy każdym naciśnięciu włącznika.

Zalety

Skuteczność czyszczenia

Wady

Spory rozmiar urządzenia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/31 Irygator do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/31 Irygator do zębów

11/01/2023

Polska

Polska

ok

Od niedawna używam tego irygatora i dochodzę do wniosku, że to świetny wynalazek. Jasne, można się obejść bez niego. Ale jednak mają to urządzenie o wiele lepiej i dokładniej dbam o higienę jamy ustnej. Warto go mieć.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/33 Irygator do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/33 Irygator do zębów

08/12/2022

Polska

Polska

świetne urządzeniee

pomaga w łatwy sposob zadbać o higienę jamy ustnej. Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/31 Irygator do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/31 Irygator do zębów

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Przypisy

  1. W badaniu in vitro. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić.

  2. z użyciem z nasadki Comfort, badanie, USA, N=109, 2023 r.

  3. z użyciem z nasadki Standard, badanie, USA, N=109, 2023 r.