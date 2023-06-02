Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Końcówka N1 Standard
Końcówka N2 Comfort
2 końcówki: N1 Standard do czyszczenia między zębami i N2 Comfort dla wrażliwych zębów i dziąseł
Zgodność tylko z urządzeniami Philips Sonicare Compact Flosser
Nasadka N1 Standard świetnie nadaje się do uniwersalnego codziennego czyszczenia, skutecznie usuwając płytkę nazębną i zanieczyszczenia spomiędzy zębów i wzdłuż linii dziąseł.
Jednostrumieniowa nasadka N1 Standard jest idealna do usuwania uporczywych resztek jedzenia. 97% użytkowników zgadza się, że świetnie nadaje się do usuwania resztek jedzenia spomiędzy zębów***.
Nasadka N2 Comfort ma miękką gumową końcówkę, która została specjalnie zaprojektowana do stosowania przy wrażliwych zębach i dziąsłach przy równie skutecznym usuwaniu płytki nazębnej. 95% użytkowników zgadza się, że końcówka jest wyjątkowo delikatna dla dziąseł**.
4.7
z 5
201
Opinie
95%
poleca ten produkt
Apoloniusz
02/06/2023
Polska
Zdumiewająca skuteczność
Wynik zastosowania tego irygatora jest zaskakujący. Po zastosowaniu odczuwa się wyraźnie doskonałą czystość zębów. Końcówka strumieniowa oczyszcza skutecznie kieszenie przyzębowe dzięki sile strumienia. W porównaniu z dotychczasowymi irygatorami ten jest zdecydowanie najlepszy. Jest, co prawda, dość duży ale dzięki temu można nie przejmować się ilością zużywanej wody przy każdym naciśnięciu włącznika.
Zalety
Skuteczność czyszczenia
Wady
Spory rozmiar urządzenia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/31 Irygator do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/31 Irygator do zębów
Miłosz Miłosz
11/01/2023
Polska
ok
Od niedawna używam tego irygatora i dochodzę do wniosku, że to świetny wynalazek. Jasne, można się obejść bez niego. Ale jednak mają to urządzenie o wiele lepiej i dokładniej dbam o higienę jamy ustnej. Warto go mieć.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/33 Irygator do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/33 Irygator do zębów
ogii
08/12/2022
Polska
świetne urządzeniee
pomaga w łatwy sposob zadbać o higienę jamy ustnej. Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/31 Irygator do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/31 Irygator do zębów
W badaniu in vitro. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić.
z użyciem z nasadki Comfort, badanie, USA, N=109, 2023 r.
z użyciem z nasadki Standard, badanie, USA, N=109, 2023 r.