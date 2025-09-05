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Philips Sonicare For Kids Szczoteczka soniczna
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HX3601/01
HX360CB
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W jakich krajach jest dostępna aplikacja Philips Sonicare For Kids?
Co się stanie z danymi aplikacji Sonicare for Kids, jeśli zmienię urządzenie?
W jakich krajach jest dostępna aplikacja Sonicare?
Dlaczego aplikacja Philips Sonicare wymaga uprawnień
Jak przywrócić cykl szczotkowania w aplikacji Sonicare for Kids?
Philips SonicarePodstawa ładująca
Przymocowanie główki szczoteczki do uchwytu lub zdjęcie jej sprawia trudności.
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